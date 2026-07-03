Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг прорывается к крайнему форпосту Донетчины: военный объяснил замысел РФ

Анна Косик
3 июля 2026, 09:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты намерены полностью захватить стратегически важный город в Донецкой области.
Всу, Константиновка
В районе Константиновки продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Дзюбенко:

  • Армия РФ пытается прорваться в Константиновку
  • Цель врага - открыть путь на Дружковку
  • Украинские военные держат оборону, поэтому территориальные завоевания РФ минимальны

Одним из самых горячих участков фронта сегодня является Константиновское направление. Ситуация там остается сложной, но контролируемой.

Об этом в интервью Главреду рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко. По его словам, оккупационная армия страны-агрессора России пытается проводить активные штурмы и войти в Константиновку, чтобы оккупировать город.

видео дня

"Сейчас Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян. Они стремятся захватить ее, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть дорогу на Дружковку", - пояснил военный.

Оккупанты хотят прорваться к крупнейшей агломерации Донецкой области

Дзюбенко отметил, что Дружковка - это крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области. А Славянск и Краматорск – два последних крупных города, где, несмотря на войну, еще кипит жизнь.

"Батальон беспилотных систем Black Raven действует в составе 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая ведет оборонительные бои на юго-западном направлении Константиновки. Работа заключается в поддержке пехоты и ряда подразделений на наших рубежах и удержании позиций. Мы планируем и выполняем свои задачи на тактической глубине 15–20 километров от линии боевого столкновения", - добавил он.

Речь идет не о ярких ударах по территории врага, а о повседневной рутинной работе с пехотинцами, пилотами, лёгкой техникой, артиллерийскими системами, укрытиями и т. д.

Военный отметил, что среди успешно пораженных целей противника был, в частности, и боевой БМ-21 "Град". Кроме того, проводились различные военные операции с участием нашего батальона. Среди них - операция по стабилизации ситуации на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

"Лучшим критерием эффективности работы нашего батальона и бригады в целом является удержание рубежей, на которых мы стоим. На своей полосе мы работаем с августа 2025 года. Можно зайти на DeepState, сравнить зону ответственности 93-й бригады по состоянию на 4 августа прошлого года и по состоянию на сейчас, и увидеть, что потери территорий минимальны, а мы достойно держим оборону", - подытожил Дзюбенко.

Какую тактику выбрала армия РФ для захвата Константиновки - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков CNN, ключевой целью России остается полный захват Донбасса. Для этого, в частности, необходимо установить контроль над Константиновкой, которая имеет стратегическое значение для дальнейших действий.

Российские войска используют тактику небольших пехотных групп для проникновения в город. Подобный подход ранее применялся во время боев за Покровск, где боевые действия продолжались месяцами после первых попыток штурма.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные предотвратили попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий.

Накануне стало известно, что летняя наступательная кампания российской армии 2026 года не оправдала ожиданий военного руководства РФ и полностью провалилась с точки зрения оперативных задач.

Другие новости:

О персоне: Антон Дзюбенко

Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, которое выполняет разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны.

Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Константиновка новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

09:30Мир
Путин понимает, что проигрывает: у Кремля осталось два варианта в Украине - The Telegraph

Путин понимает, что проигрывает: у Кремля осталось два варианта в Украине - The Telegraph

08:03Война
РФ ударила по Кривому Рогу: ракеты прилетели между многоэтажками, есть раненые

РФ ударила по Кривому Рогу: ракеты прилетели между многоэтажками, есть раненые

07:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Последние новости

09:59

"Не рассчиталась": LELEKA рассказала про огромные долги после Евровидения

09:57

Враг прорывается к крайнему форпосту Донетчины: военный объяснил замысел РФ

09:30

Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

09:25

Ракетная атака на Белгород: в городе пропали свет, вода и интернет - подробностиВидео

08:58

Белые кроссовки снова станут как из магазина: какая простая смесь сработает за 15 минут

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
08:29

РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал

08:03

Путин понимает, что проигрывает: у Кремля осталось два варианта в Украине - The Telegraph

07:01

РФ ударила по Кривому Рогу: ракеты прилетели между многоэтажками, есть раненые

07:00

"Бедный Киев": Карпюк объяснил, почему были сбиты лишь 4 из 28 баллистических ракетмнение

Реклама
06:19

Как сохранить аромат и цвет свежей петрушки вплоть до самой зимы: полезный лайфхак

05:55

Потерял больше 14 кг: Бобул раскрыл причину внезапного похудения

05:27

Как отмыть крышку сковороды от жира за 15 минут без дорогих средств — лайфхак

04:32

О неприятном запахе в морозилке можно забыть: поможет простое средство из кухни

04:02

Путин может пойти на новый шаг в войне против Украины: военный предупредил об угрозе

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

03:30

Судьба готовит приятный поворот для трех знаков зодиака: неудачи будут позади

03:03

Пуговица или красная нить на пороге: почему нельзя игнорировать такие вещи

02:31

Последний шанс уехать: Жданов предупредил о россиян в Крыму о будущей депортации

02:05

Ученые вычислили сроки конца жизни на Земле: раскрыта неожиданная угроза

01:18

"Лукашенко на коротком поводке": Жданов о позиции силы Украины в отношении РБ

Реклама
00:50

Россия и Китай свели на нет санкции против Северной Кореи: анализ Бережногомнение

00:03

Муравьи исчезнут из дома надолго: копеечное средство действует мгновенноВидео

02 июля, четверг
23:39

Всё пойдёт не по плану: какие четыре знака зодиака ждут перемены 4 июля

23:30

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицыВидео

23:27

В Белом доме отреагировали на массированный обстрел РФ Киева: СМИ о деталях

23:17

Покушение на Ермолаева в Монако: главной подозреваемой стала украинка - СМИ

23:06

Редко идут на компромиссы: какие мужские имена считаются самыми упрямыми в жизни

22:24

Названы месяцы рождения людей с сильным характером и независимым мышлением

22:23

Зачем обрабатывать огород серой в жару: урожай увеличится на 30 процентов

22:12

Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врагаВидео

21:41

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:40

Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожаяВидео

21:28

Как правильно консервировать на зиму: что делать, чтобы банки не "взрывались"

21:11

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:04

Гороскоп на завтра, 3 июля: Стрельцам — убытки, Девам — гости

20:16

Донбасс — лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины

20:15

Смерть звезды хоррора "Звонок": бездомная актриса умерла в нищете

20:01

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минутыВидео

19:46

Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огородеВидео

19:24

Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

Реклама
19:23

Люди, рожденные в названные даты, особенные: поражают своей силой

19:15

Почему 3 июля нельзя вспоминать старые конфликты: какой церковный праздник

18:57

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:54

Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

18:53

Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

18:45

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять