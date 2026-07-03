Враг прорывается к крайнему форпосту Донетчины: военный объяснил замысел РФ

Оккупанты намерены полностью захватить стратегически важный город в Донецкой области.

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В районе Константиновки продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Дзюбенко:

Армия РФ пытается прорваться в Константиновку

Цель врага - открыть путь на Дружковку

Украинские военные держат оборону, поэтому территориальные завоевания РФ минимальны

Одним из самых горячих участков фронта сегодня является Константиновское направление. Ситуация там остается сложной, но контролируемой.

Об этом в интервью Главреду рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко. По его словам, оккупационная армия страны-агрессора России пытается проводить активные штурмы и войти в Константиновку, чтобы оккупировать город.

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"Сейчас Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян. Они стремятся захватить ее, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть дорогу на Дружковку", - пояснил военный.

Оккупанты хотят прорваться к крупнейшей агломерации Донецкой области

Дзюбенко отметил, что Дружковка - это крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области. А Славянск и Краматорск – два последних крупных города, где, несмотря на войну, еще кипит жизнь.

"Батальон беспилотных систем Black Raven действует в составе 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая ведет оборонительные бои на юго-западном направлении Константиновки. Работа заключается в поддержке пехоты и ряда подразделений на наших рубежах и удержании позиций. Мы планируем и выполняем свои задачи на тактической глубине 15–20 километров от линии боевого столкновения", - добавил он.

Речь идет не о ярких ударах по территории врага, а о повседневной рутинной работе с пехотинцами, пилотами, лёгкой техникой, артиллерийскими системами, укрытиями и т. д.

Военный отметил, что среди успешно пораженных целей противника был, в частности, и боевой БМ-21 "Град". Кроме того, проводились различные военные операции с участием нашего батальона. Среди них - операция по стабилизации ситуации на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

Константиновка / Инфографика: Главред

"Лучшим критерием эффективности работы нашего батальона и бригады в целом является удержание рубежей, на которых мы стоим. На своей полосе мы работаем с августа 2025 года. Можно зайти на DeepState, сравнить зону ответственности 93-й бригады по состоянию на 4 августа прошлого года и по состоянию на сейчас, и увидеть, что потери территорий минимальны, а мы достойно держим оборону", - подытожил Дзюбенко.

Какую тактику выбрала армия РФ для захвата Константиновки - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков CNN, ключевой целью России остается полный захват Донбасса. Для этого, в частности, необходимо установить контроль над Константиновкой, которая имеет стратегическое значение для дальнейших действий.

Российские войска используют тактику небольших пехотных групп для проникновения в город. Подобный подход ранее применялся во время боев за Покровск, где боевые действия продолжались месяцами после первых попыток штурма.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные предотвратили попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий.

Накануне стало известно, что летняя наступательная кампания российской армии 2026 года не оправдала ожиданий военного руководства РФ и полностью провалилась с точки зрения оперативных задач.

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О персоне: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, которое выполняет разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны. Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.

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