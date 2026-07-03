Враг прорывается к крайнему форпосту Донетчины: военный объяснил замысел РФ

Что сказал Дзюбенко:
- Армия РФ пытается прорваться в Константиновку
- Цель врага - открыть путь на Дружковку
- Украинские военные держат оборону, поэтому территориальные завоевания РФ минимальны
Одним из самых горячих участков фронта сегодня является Константиновское направление. Ситуация там остается сложной, но контролируемой.
Об этом в интервью Главреду рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко. По его словам, оккупационная армия страны-агрессора России пытается проводить активные штурмы и войти в Константиновку, чтобы оккупировать город.
"Сейчас Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян. Они стремятся захватить ее, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть дорогу на Дружковку", - пояснил военный.
Оккупанты хотят прорваться к крупнейшей агломерации Донецкой области
Дзюбенко отметил, что Дружковка - это крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области. А Славянск и Краматорск – два последних крупных города, где, несмотря на войну, еще кипит жизнь.
"Батальон беспилотных систем Black Raven действует в составе 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая ведет оборонительные бои на юго-западном направлении Константиновки. Работа заключается в поддержке пехоты и ряда подразделений на наших рубежах и удержании позиций. Мы планируем и выполняем свои задачи на тактической глубине 15–20 километров от линии боевого столкновения", - добавил он.
Речь идет не о ярких ударах по территории врага, а о повседневной рутинной работе с пехотинцами, пилотами, лёгкой техникой, артиллерийскими системами, укрытиями и т. д.
Военный отметил, что среди успешно пораженных целей противника был, в частности, и боевой БМ-21 "Град". Кроме того, проводились различные военные операции с участием нашего батальона. Среди них - операция по стабилизации ситуации на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.
"Лучшим критерием эффективности работы нашего батальона и бригады в целом является удержание рубежей, на которых мы стоим. На своей полосе мы работаем с августа 2025 года. Можно зайти на DeepState, сравнить зону ответственности 93-й бригады по состоянию на 4 августа прошлого года и по состоянию на сейчас, и увидеть, что потери территорий минимальны, а мы достойно держим оборону", - подытожил Дзюбенко.
Какую тактику выбрала армия РФ для захвата Константиновки - мнение аналитиков
Главред писал, что, по данным аналитиков CNN, ключевой целью России остается полный захват Донбасса. Для этого, в частности, необходимо установить контроль над Константиновкой, которая имеет стратегическое значение для дальнейших действий.
Российские войска используют тактику небольших пехотных групп для проникновения в город. Подобный подход ранее применялся во время боев за Покровск, где боевые действия продолжались месяцами после первых попыток штурма.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные предотвратили попытку российских сил прорваться через государственную границу в районе Казачьей Лопани Харьковской области.
Ранее сообщалось, что ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий.
Накануне стало известно, что летняя наступательная кампания российской армии 2026 года не оправдала ожиданий военного руководства РФ и полностью провалилась с точки зрения оперативных задач.
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О персоне: Антон Дзюбенко
Антон Дзюбенко - украинский военнослужащий, начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он участвует в планировании и координации боевой деятельности подразделения БПЛА, которое выполняет разведывательные и ударные задачи на одном из самых сложных направлений российско-украинской войны.
Антон Дзюбенко также участвует в разработке системы подготовки операторов БПЛА и наборе персонала в своё подразделение.
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