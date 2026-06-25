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РФ рвется в важный город: аналитики рассказали, что происходит на окраинах

Руслан Иваненко
25 июня 2026, 02:24
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Аналитики опровергают заявления России о контроле над частью Константиновки и отмечают наличие "серой зоны".
ВСУ, Фронт, Война
Россия продолжает попытки окружить Константиновку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • РФ пытается окружить Константиновку
  • Часть города — в "серой зоне"
  • Украина сохраняет контроль

Российские оккупационные войска продолжают попытки окружить так называемый "пояс крепостей" на востоке Украины, где сосредоточена значительная часть украинских сил. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, которое ссылается на иностранных экспертов и украинских военных, заявления РФ о якобы существенных успехах преувеличены. Аналитики считают, что таким образом Кремль пытается демонстрировать "победы" на фоне внутренних вызовов в России и ударов Сил обороны Украины.

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В частности, российская сторона заявляла о якобы "полном контроле" над восточной частью Константиновки и продвижении к её северо-восточным окраинам. В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что часть территории города фактически находится в "серой зоне", где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Украинские военные, комментируя ситуацию для CNN, признают осложнение обстановки в районе Константиновки, однако подчеркивают, что город остается под контролем Украины, а продвижение российских сил происходит медленно.

В материале также отмечается, что ключевой целью России остается полный захват Донбасса. Для этого, в частности, необходимо установить контроль над Константиновкой, которая имеет стратегическое значение для дальнейших действий.

Журналисты пишут, что российские войска используют тактику небольших пехотных групп для проникновения в город. Подобный подход ранее применялся во время боев за Покровск, где боевые действия продолжались месяцами после первых попыток штурма.

По оценкам CNN, Россия могла поставить себе цель полностью взять под контроль Донбасс к сентябрю 2026 года. В то же время, как отмечают в Институте изучения войны, достижение этой цели выглядит маловероятным.

"Самое главное, они хотят объявить об информационных победах. Россияне сейчас испытывают немало уязвимостей. Инфильтрация — это один из способов, с помощью которого Россия делает эти грандиозные заявления о победах, на самом деле не достигая полностью своих целей", — отметил эксперт Института изучения войны.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко считает, что в ближайшее время наиболее интенсивные боевые действия на фронте могут сосредоточиться в Константиновской, Покровско-Мирноградской и Лиманской агломерациях. По его мнению, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет стремиться сконцентрировать там основные силы наступления.

В то же время ситуация на юге Украины, по оценке эксперта, может развиваться по другому сценарию. Тимочко предполагает, что российские войска там могут снизить активность наступательных действий и сосредоточиться на удержании уже занятых позиций, что постепенно приведет к снижению интенсивности боев.

Отдельно эксперт отмечает, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать захваченные территории даже в сложных условиях. По его словам, оккупационные силы могут продолжать оборону даже в случае проблем с логистикой, поскольку ранее уже тратили значительные ресурсы ради сохранения контроля над позициями.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска лишились возможности оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

Кроме того, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.

Напомним, что Константиновка — один из важнейших опорных пунктов украинской обороны на Донбассе — оказалась под угрозой окружения. Российские войска сумели проникнуть на территорию города, в результате чего его значительная часть фактически превратилась в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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