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РФ теряет наступательный потенциал: анонсированы "кардинальные изменения"

Мария Николишин
24 июня 2026, 08:38
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Оккупанты лишились возможности оперативно перебрасывать силы и средства.
РФ теряет наступательный потенциал: анонсированы 'кардинальные изменения'
У россиян проблемы с логистикой / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное из заявления Андрющенко:

  • РФ утратила возможность быстро перебрасывать силы
  • Оккупанты маскируют технику и меняют маршруты движения
  • В августе возможно резкое сокращение российских перемещений

Российские оккупационные войска утратили возможность оперативно перебрасывать свои силы и средства на территории Приазовья без безопасных логистических маршрутов. Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

По его словам, фиксируется сокращение передвижений противника по всем трассам и во всех направлениях, но пока довольно рано говорить, что это является прямым следствием всех ударов.

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Он добавил, что у оккупантов есть определенные графики передвижений, которых они стараются придерживаться.

"Что касается средств противодействия нашим дронам, то оккупанты прибегают к маскировке: очень много грузовиков перекрасили в синий цвет, ведь раньше основным цветом их техники был зеленый. Кроме того, увеличивается количество мобильных огневых групп. Только сегодня насчитали 15 новых групп, которые ехали в Мариуполь из Ростовской области и будут патрулировать на территории сухопутного Крыма. Также россияне разбивают колонны, насколько это возможно, и пытаются обходить сухопутный коридор, поскольку есть другие дороги, по которым можно проехать часть маршрута", — отметил Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации говорит, что от Мариуполя до Бердянска есть как минимум еще три дороги, по которым можно добраться, почти не выезжая на сухопутный коридор.

"В итоге можно сказать, что на сегодняшний день россияне на территории Приазовья утратили возможность оперативной переброски сил и средств. А это означает, что они, по сути, утратили полноценный наступательный потенциал для проведения быстрых наступательных действий, которые мы наблюдали в свое время, например, на участках возле Гуляйполя или в направлении Угледара", — подчеркнул он.

По его мнению, в настоящее время такие наступательные действия невозможны, поскольку россияне не могут обеспечить необходимое подкрепление, ротацию и поставку боекомплектов на линию фронта.

"А учитывая, что мы лишаем их этих возможностей, тем самым усиливаем давление на самой трассе, контроль и фиксацию того, что там происходит. Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе такой интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", — подытожил Андрющенко.

Россиянам не хватает сил для наступления

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявлял, что на Покровском направлении российская армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако ее возможности все больше ограничиваются из-за значительных потерь и нехватки резервов.

По его словам, из-за этого оккупанты уже не способны проводить масштабные синхронные операции и вынуждены действовать последовательно.

"Российское командование пытается объединить несколько участков фронта в единый наступательный замысел. Они не могут вести одновременные действия", — подчеркнул он.

РФ теряет наступательный потенциал: анонсированы 'кардинальные изменения'
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении.

Исполняющий обязанности заместителя командира 19-го армейского корпуса Юрий Мадяр сообщил, что украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Константиновке и уничтожают российские подразделения, которым удалось проникнуть в городскую застройку. Угрозы потери контроля над населенным пунктом пока нет.

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко считает, что Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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