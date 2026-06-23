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РФ пошла в наступление в Харьковской области: где активные бои

Ангелина Подвысоцкая
23 июня 2026, 23:31
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Российские оккупанты только за сутки потеряли около 300 солдат.
ВСУ, Фронт, Война
Россия начала наступление в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ активизировала наступление в Харьковской области
  • Российские оккупанты увеличили количество атак на Лиманском направлении

Российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области. Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

При этом стоит отметить, что рост активности оккупантов лишь увеличил их потери среди личного состава. Только за последние сутки они потеряли около 300 солдат в зоне Группировки.

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"Например, сейчас может быть и 37 боевых столкновений в совокупности — это много. Например, только на Лиманском направлении 20 столкновений — это тоже много, это больше, чем было раньше. Или, например, 300 человек потерь у россиян на всех наших направлениях в совокупности за сутки — это много", — сказал Трегубов.

Он добавил, что эта кампания противника со временем пойдет на спад. Сейчас ситуация на этом направлении находится под контролем.

Лиман инфографика Главред
Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

Усиление наступления армии РФ — мнение военного

Главред писал, что российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону. Как сообщил военнослужащий с позывным "Аякс", с начала весны оккупанты наращивают численность личного состава на уже занятых позициях и ищут возможности для продвижения вперед.

Для достижения этой цели противник все чаще применяет тактику малых штурмовых групп. Вместо крупных подразделений российские военные действуют небольшими группами, а местами даже по одному или по двое бойцов. Используя мобильность и скрытное передвижение, они пытаются преодолевать открытые участки местности и продвигаться вдоль лесополос, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, украинские защитники в мае добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.

Кроме того, российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Напомним, что аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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О личности: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус".

Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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