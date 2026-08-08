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"Я не железный": Усик сделал неожиданное заявление о боксерской карьере

Мария Николишин
8 августа 2026, 00:06
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Усик откровенно рассказал о физическом и психологическом истощении.
'Я не железный': Усик сделал неожиданное заявление о боксерской карьере
Усик завершает боксерскую карьеру / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

  • Усик заявил, что следующий бой станет последним
  • Причина - истощение от тренировочных сборов
  • Боксер хочет больше времени проводить с семьей

Украинский профессиональный боксер Александр Усик объявил, что его следующий поединок станет последним в профессиональной карьере. Об этом он сказал в интервью изданию The Athletic.

Боксер объяснил свое решение накопившейся усталостью от тренировочных сборов и постоянных нагрузок.

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В то же время после завершения карьеры Усик планирует сосредоточиться на семье и воспитании детей.

"Я думаю, меня ждет последний бой. Я не знаю, почему боксеры часто возвращаются на ринг после завершения карьеры. Возьмите, к примеру, Тайсона Фьюри. Мы долго живем в этом спорте, поэтому очень трудно сказать: "Для меня все закончилось". Но когда ты много времени проводишь на работе, твое тело устает. Я тоже. Я не железный, я не инопланетянин. У меня есть семья, мои сыновья, мои дочери", - подчеркнул он.

В отличие от коллег, которые неоднократно объявляли об уходе и снова выходили на ринг, Усик подчеркивает желание поставить окончательную точку.

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

Александр Усик - последние новости

Как сообщал Главред, ранее украинский профессиональный боксер Александр Усик заявил, что хочет оставить все свои чемпионские пояса. По его словам, он делает это для того, чтобы другие боксеры могли побороться за них.

13 июня боксер Александр Усик неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он призвал Дональда Трампа лично посетить Украину и даже предложил ему пожить в своем доме.

Кроме того, Александр Усик победил легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена в громком поединке в Египте. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, однако сразу после финального гонга команда Верховена устроила скандал и подала официальный протест.

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобедимый украинский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022–2023). Действующий чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021–н. ) и The Ring (2022–н. ч.) в тяжёлом весе, а также абсолютный чемпион мира (2018–2019) в первом тяжёлом весе, сообщает "Википедия".

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