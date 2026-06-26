Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о 'last dance'

Усик добавил, что хочет сделать свои пояса "свободными".

https://glavred.info/sport/usik-otkazalsya-ot-vseh-chempionskih-poyasov-i-obyavil-o-last-dance-10775987.html Ссылка скопирована

Усик сдает свои пояса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Кратко:

Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов

Они станут доступны для других боксеров

Спортсмен не уходит из спорта и готовится к очередному бою

Украинский профессиональный боксер Александр Усик заявил, что хочет оставить все свои чемпионские пояса. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

По его словам, он делает это для того, чтобы другие боксеры могли побороться за них.

видео дня

"Всем добрый день. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми я сегодня владею. Освободить их, чтобы ребята, стоящие в очереди, могли за них сражаться", — говорится в сообщении.

Он добавил, что не уходит из спорта и проведет еще один бой.

"Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня есть "last dance". Всем хочу поблагодарить, с уважением отношусь ко всем организациям, хочу всем поблагодарить и сказать, что впереди еще многое", — подытожил боксер.

Александр Усик — последние новости

Как сообщал Главред, ранее украинский боксер Александр Усик неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фото американского президента с украинским чемпионом вызвало оживленное обсуждение в сети.

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась милым моментом из их семейной жизни. Екатерина Усик показала, как пара проводит досуг после сложного боя с Рико Верховеном.

Кроме того, украинский чемпион мира Александр Усик победил легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена в громком поединке в Египте. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, однако сразу после финального гонга команда Верховена устроила скандал и подала официальный протест.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик Александр Усик — непобедимый украинский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом и тяжелом весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022–2023). Действующий чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021–н. ) и The Ring (2022–н. ч.) в тяжелом весе, а также абсолютный чемпион мира (2018–2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред