Тест на IQ: нужно найти число 96 среди 69 за пять секунд

Головоломки на поиск скрытых чисел помогают проверить внимательность, скорость реакции и способность сосредоточиваться на деталях.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-chislo-96-sredi-69-za-pyat-sekund-10787417.html Ссылка скопирована

Нужно найти единственное число 96 среди десятков 69 / Фото: India Times

Головоломки с числами помогают проверить внимательность, концентрацию и способность быстро замечать мелкие детали. Такие задания могут стать интересным способом потренировать наблюдательность и заставить мозг работать быстрее.

В новой головоломке нужно найти единственное число 96 среди большого количества чисел 69. На выполнение задания дается всего пять секунд, поэтому рассмотреть каждый элемент отдельно будет практически невозможно.

Как пишет The Sun, головоломка состоит из 21 строки и 11 столбцов, в которых почти везде повторяется число 69. Однако среди них спрятано одно число 96.

видео дня

На первый взгляд все цифры кажутся одинаковыми, поэтому найти отличие не так просто. Перевернутое расположение цифр легко пропустить, особенно если пытаться пройти тест как можно быстрее.

Чтобы усложнить себе задачу, сначала установите таймер на пять секунд и попробуйте найти необычное число без подсказок.

Нужно найти единственное число 96 среди десятков 69 / Фото: India Times

Если вам нужна подсказка, искомое число находится между 6-м и 11-м рядами. Оптические головоломки подобного типа заставляют человека быстро просматривать изображение, сравнивать похожие элементы и концентрироваться на небольших различиях. Именно поэтому они могут стать интересной тренировкой внимательности.

Регулярное решение головоломок может помогать поддерживать концентрацию, наблюдательность и навыки быстрого анализа информации. В то же время подобные тесты стоит воспринимать прежде всего как развлечение.

Где спрятано число 96

Если за пять секунд вам не удалось найти правильный ответ, не спешите расстраиваться. Попробуйте ещё раз, сосредоточившись на центральной части таблицы.

Правильный ответ находится в 12-й строке и 10-м столбце. Именно там, среди одинаковых на первый взгляд чисел 69, спрятано единственное 96

Ответ на головоломку / Фото: India Times

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было за ограниченное время находить скрытые предметы или замечать незаметные детали. В одном из таких тестов читателям предлагали найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд.

Также читатели могли проверить свою наблюдательность, попробовав решить головоломку со спичками, которая заставляет внимательно анализировать расположение элементов и искать нестандартное решение.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред