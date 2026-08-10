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Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожай

Руслана Заклинская
10 августа 2026, 19:45
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Инженер-садовод Чорба Вираг объяснила, как сохранить плоды целыми.
Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожай
Почему трескаются помидоры / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему помидоры трескаются во время созревания
  • Как неправильный полив провоцирует появление трещин
  • Какие сорта томатов менее подвержены растрескиванию

Растрескивание помидоров - распространенная проблема, с которой садоводы сталкиваются как на открытых грядках, так и в теплицах. Особенно часто плоды трескаются именно в период созревания, из-за чего урожай быстрее портится и становится уязвимым к различным патогенам.

Однако причиной проблемы далеко не всегда является болезнь. В большинстве случаев помидоры начинают растрескиваться из-за неправильного или неравномерного полива растений.

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Главред выяснил, почему помидоры растрескиваются во время созревания и что нужно сделать, чтобы этого не допустить.

Почему помидоры растрескиваются во время созревания

Инженер-садовод и специалист по растениеводству доктор Чорба Вираг объяснила на портале Agroforum.hu, что основной причиной растрескивания плодов чаще всего являются проблемы с водоснабжением.

По её словам, особенно опасен чрезмерный полив. Однако не меньший вред может нанести резкое изменение количества влаги в почве.

Если после длительного засушливого периода растение внезапно получает много воды, плоды начинают быстро накапливать влагу. Клетки растения увеличиваются в размере, а ткани плода не всегда успевают адаптироваться к таким изменениям. В результате кожица не выдерживает внутреннего давления, и на помидоре появляются трещины.

Как именно полив провоцирует появление трещин

Проблема может возникнуть как из-за чрезмерного количества воды, так и из-за нерегулярного полива. Особенно неблагоприятным является сценарий, когда после засухи растения получают значительное количество воды из-за сильного дождя или обильного полива.

Именно резкий скачок влажности создает условия для растрескивания плодов. Поэтому во время созревания помидоров важно не допускать резких колебаний влажности почвы.

Как избежать растрескивания помидоров:

  • не заливать растения;
  • не допускать длительного пересыхания почвы;
  • поддерживать равномерное увлажнение;
  • корректировать количество полива в зависимости от погоды;
  • особенно внимательно следить за поливом в период созревания.

Влияет ли размер помидора на характер трещин

По словам специалиста, размер плода может определять не только склонность к растрескиванию, но и направление появления трещин. Крупные помидоры чаще растрескиваются радиально - трещина начинается у плодоножки и проходит к кончику плода.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Более мелкие ягоды чаще имеют концентрические трещины. Они обычно возникают у плодоножки и располагаются вокруг нее.

Виноват ли в растрескивании сильный дождь

Не всегда проблема возникает из-за неправильного ухода огородника. После длительного засушливого периода сильные дожди также могут вызвать появление трещин.

В этом случае растение внезапно получает большое количество воды, а непосредственный контакт плодов с водой дополнительно может способствовать растрескиванию. Поэтому даже при правильном поливе полностью исключить появление трещин после неблагоприятной погоды иногда невозможно.

Зависит ли растрескивание помидоров от сорта

Сортовые особенности также имеют значение. Специалист отмечает, что сорта с более толстой и прочной кожицей обычно менее подвержены растрескиванию.

Зато томаты с тонкой кожицей чаще растрескиваются, особенно ближе к завершению созревания. Поэтому профилактику этой проблемы стоит начинать еще до высадки растений - с правильного выбора сорта.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Чем подкормить помидоры, чтобы плоды не трескались

По словам Чорбы Вираг, важным дополнением к правильному поливу является сбалансированное питание. Специалистка рекомендует вместе с поливом примерно каждые две недели вносить питательный раствор.

Особое внимание стоит уделить кальцию, калию и бору. Достаточное количество этих элементов может помочь сохранить целостность плодов и сделать их менее уязвимыми к повреждениям.

Смотрите видео о том, почему трескаются помидоры:

В то же время подкормка не заменяет правильного полива. Если почва то пересыхает, то резко получает большое количество воды, риск растрескивания все равно остается.

Что делать с уже растрескавшимися помидорами

Поврежденные плоды не стоит оставлять на растении надолго. Трещины нарушают целостность кожицы и создают благоприятные условия для дальнейшего порчи и заражения патогенами.

Поэтому такие помидоры лучше быстро собрать, использовать или переработать. Это позволит не только сохранить пригодную часть урожая, но и не допустить дальнейшего порчи плодов.

Как предотвратить растрескивание помидоров

Чтобы снизить риск появления трещин, специалист советует сочетать несколько простых мер: правильно подобрать сорт, не допускать чрезмерного полива и резких перепадов влажности, а также обеспечить растения достаточным количеством питательных веществ.

Таким образом, чтобы сохранить урожай целым, недостаточно просто регулярно поливать томаты. Важно обеспечить им стабильную влажность почвы без резких перепадов, а также позаботиться о сбалансированном питании и подходящем сорте.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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