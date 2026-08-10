Людей призывают смазать двери средством для мытья посуды: результат удивит

Есть проблемы, с которыми обычное моющее средство справляется не хуже, чем специализированные спреи.

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Чем смазать скрипучую дверь дома / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от скрипа дверей без WD-40

Почему это средство также рекомендуют втирать в окна

Двери - это именно та часть дома, которой пользуются очень часто. Поэтому неудивительно, что со временем они начинают скрипеть и с трудом закрываться. Однако ситуацию можно легко исправить с помощью обычного средства, которое есть на каждой кухне.

Главред решил разобраться, как можно починить скрипучие двери.

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Чем обработать двери, чтобы они не скрипели

Скрипучие дверные петли можно отремонтировать без специальных технических спреев - достаточно нескольких капель обычного средства для мытья посуды, которое стоит у кухонной раковины, пишет express.co.uk.

Отмечается, что такой бытовой лайфхак работает не хуже WD-40.

Как правильно использовать средство для мытья посуды на дверях

Алгоритм ремонта скрипучих дверей сводится к трем действиям и не требует никаких инструментов.

"Почините скрипучие двери средством для мытья посуды. Нанесите небольшое количество на шумную петлю. Затем откройте и закройте двери несколько раз", - советуют эксперты.

Почему стоит протирать окна средством для мытья посуды

Кроме того, средство для мытья посуды может бороться с влагой на стекле. Особенно актуально это в холодное время года.

Механизм действия на оконных поверхностях прост. Всего одна небольшая капля средства, втертая сухой тряпкой, способна полностью устранить проблему.

"Средство для мытья посуды образует барьер на поверхности окон, предотвращая прилипание воды. Таким образом, всего за несколько минут вы можете покончить с сыростью, плесенью и грибком, которые могут вызвать появление влаги на окнах", - отмечают специалисты.

Как смазать пластиковые окна и двери – видео:

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