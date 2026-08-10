Поляки слепо верят в НАТО, пока РФ готовит удар: эксперт раскрыл угрозы для Варшавы

Ключевые тезисы:
- Поляки не верят в прямую атаку РФ на Польшу
- Россия разгоняет украинофобию через ботофермы и TikTok
- Польша полагается на статью 5 НАТО
Польское общество отвергает саму возможность прямой российской атаки на страну, полагаясь на защиту НАТО. В то же время страна-агрессор Россия тем временем активно расшатывает ситуацию через сети ботов и украинофобскую пропаганду. Об этом сообщил директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.
Насколько серьезно поляки вообще воспринимают риск прорыва Сувалкского коридора или гибридной атаки со стороны РФ - вопрос, который вызывает удивление в Украине.
"Поляки действительно не верят в такой сценарий и уповают на НАТО. Подавляющая часть поляков отвергает саму возможность прямой российской атаки на Польшу. Если поляки еще допускают вероятность гибридной операции против стран Балтии, то в такую операцию РФ против Польши они просто не верят, считают, что американцы и НАТО их защитят, что статья 5 Устава НАТО сработает в пользу Польши", - отметил Кулик.
Почему Варшава недооценивает угрозу
Несмотря на то, что Россия уже проверяла польскую противовоздушную оборону, в Варшаве убеждены в собственной непоколебимости перед агрессором.
"Поляки убеждены, что угроза для Польши со стороны России преувеличена украинцами - мол, Украина вне Альянса, а Польша в его составе, и это их защитит. И это устоявшееся мнение в польской политике. Украина же удивляется, как поляки не видят угрозы, тем более, что Россия уже проверяла поляков и их ПВО. Поляки действительно не видят угрозы, считают себя защищенными и убеждены, что Россия не пойдет на конфликт с НАТО. Поэтому они недооценивают возможность гибридных атак со стороны россиян", - пояснил директор центра.
Как Россия использует ситуацию
Пока польское общество сохраняет уверенность в собственной безопасности, Кремль тем временем системно наращивает инструменты влияния на настроения внутри страны.
"Россияне продолжают расшатывать ситуацию и пользуются ею. Они поддерживают украинофобские инициативы в Польше, раздувают их, создают целые сети аккаунтов в Telegram и X, которые разжигают украинофобию в Польше. Также они работают с TikTok над созданием украинофобского контента для поляков, и для этого сформированы целые ботофермы. Кроме того, Россия поддерживает отдельных политиков, работающих в этом сегменте. И Россия пытается извлечь из всего этого максимальную выгоду", - резюмировал Кулик.
Украинцы в Польше - новости
Как писал Главред, партия "Право и справедливость" (ПиС) подготовила законопроект о депортации из Польши всех украинских мужчин мобилизационного возраста, не имеющих легального трудоустройства. Об этой инициативе заявил вице-президент партии Тобиаш Бохенский. Отдельным пунктом документ предусматривает создание в стране центров депортации - по замыслу авторов, это должно упростить всю процедуру.
Тем временем во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару. Молодые украинцы получили травмы от местных жителей, якобы из-за "украинского акцента".
Массового отъезда украинцев из Польши из-за последних погромов ожидать не стоит. Однако подобные инциденты могут побуждать украинцев активнее самоорганизовываться и объединяться для защиты своих интересов. Такое мнение выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
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О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
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