До или после закипания: когда и зачем добавлять лавровый лист в пельмени

Читайте в материале:
- Зачем добавлять лавровый лист при варке пельменей
- Сколько специй нужно на 500 граммов пельменей
- Когда именно класть лавровый лист в кастрюлю
Лавровый лист традиционно ассоциируется с супами, однако его использование при варке пельменей способно значительно улучшить их вкус и сделать аромат более насыщенным. Главное - соблюдать правила и пропорции, чтобы пряность не перебивала вкус блюда и не придавала ему горечи. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, добавлять лавровый лист лучше всего уже после того, как вода с пельменями закипела. Если бросить пряность слишком рано, вкус может получиться чрезмерно резким.
Правильные пропорции и технология варки
Для приготовления 500 граммов замороженных пельменей понадобится не менее 1,5 литра воды. Пошаговый процесс выглядит так:
- Подготовка ингредиентов: в кипящую воду опускают пельмени, после чего добавляют 2–3 лавровых листа, 2–3 горошины черного перца, 1–1,5 чайной ложки соли или специй и 1 столовую ложку растительного масла, чтобы пельмени не слипались.
Видео о том, как и сколько варить пельмени, можно посмотреть здесь:
- Процесс приготовления: в первые минуты блюдо помешивают. После повторного закипания кастрюлю накрывают крышкой, уменьшают огонь до минимума и варят пельмени 5–7 минут.
- Настаивание: после выключения плиты блюдо рекомендуется оставить под закрытой крышкой на несколько минут - это позволит аромату раскрыться и избежать неприятной горечи.
Подавать готовые пельмени лучше всего с кусочком сливочного масла в тарелке.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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