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Паранойя в Кремле: Путин начал уничтожать даже свою фейковую оппозицию - The Telegraph

Дарья Пшеничник
9 августа 2026, 17:23
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По меньшей мере 23 российским политикам запретили баллотироваться на выборах, а партии "Яблоко" грозит запрет.
Путин
Путин теперь запрещает даже свою фальшивую оппозицию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

видео дня
  • Путин усилил давление на оппозицию перед выборами
  • 23 политикам запретили баллотироваться
  • Партию "Яблоко" могут запретить

Кремлевский диктатор Владимир Путин развернул репрессии против той части оппозиции, которую раньше сам и терпел, - на фоне рекордно низких рейтингов как своих собственных, так и прокремлевской "Единой России". Британское издание The Telegraph называет российского диктатора параноиком, а его оппозицию - фейковой.

Поводом для беспрецедентной зачистки политического поля стали первые с начала полномасштабного вторжения в Украину выборы в Госдуму. Кремль вступает в них в сложных условиях: удары Сил обороны Украины вглубь территории РФ, экономическая нестабильность, топливный кризис и слухи о мобилизации.

По меньшей мере 23 российским политикам уже запретили баллотироваться. Формальные основания - обвинения в демонстрации "экстремистской" или нацистской символики, причем в 15 случаях правонарушением признали публикацию изображений или символов, связанных с Алексеем Навальным. Наказывали также за ссылки на запрещенные в РФ Instagram и Facebook.

Под ударом оказались и лояльные режиму силы

Потери понесла даже так называемая системная оппозиция - номинально конкурирующие партии, которые годами создавали иллюзию плюрализма, действуя в интересах Кремля. Их кандидатов либо снимают с выборов, либо они сами теряют возможность баллотироваться.

Показательным примером The Telegraph считает историю Бориса Надеждина: после длительной карьеры внутри системы политик был вынужден покинуть Россию. Скорее всего, будет запрещена и партия "Яблоко" - единственный участник выборов, занявший открыто антивоенную позицию.

Признаки тревоги в российских элитах

Повышенная чувствительность Путина даже к контролируемой критике совпала с рядом все более заметных проявлений недовольства его правлением. Ранее российские СМИ фиксировали падение рейтинга диктатора до рекордных показателей на фоне топливного кризиса.

Изменения ощутили и в верхушке режима: теперь попасть под прицел сторонников жесткого курса в сфере безопасности опасаются даже представители российской элиты.

Выборы в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что мобилизация в РФ не изменит положение на фронте из-за того, что нынешние потери превышают темпы пополнения армии. Он также отметил, что удары по военной инфраструктуре и проблемы с обеспечением будут оставаться актуальными.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в России нет технических препятствий для проведения новой мобилизации, подобной той, что была в 2022 году. По его словам, в 2022 году в течение одного года было мобилизовано около 450 тысяч человек.

Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что окончательное решение о всеобщей мобилизации Кремль примет после завершения избирательного цикла. Он отметил, что проведена оцифровка и автоматизация учета и установлен четкий контроль за перемещениями и учетом потенциальных призывников. По его словам, Генштаб признает, что без мобилизации создать мощную ударную группировку невозможно из-за больших потерь.

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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