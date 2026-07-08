Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

В настоящее время в России нет технических причин, которые помешали бы противнику провести мобилизацию, подобную той, что состоялась в 2022 году.

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Новая волна мобилизации в РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

Возможна ли новая мобилизация в России

Что может заставить Кремль пойти на этот шаг

Могут ли отменить выборы в РФ из-за мобилизации

Повлияет ли мобилизация на ситуацию на фронте

В последние дни в СМИ появляется все больше сообщений о том, что диктатор Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию в России. Не исключено, что ему это нужно для того, чтобы исправить ситуацию на фронте. В частности, наибольшие дискуссии вызывает вопрос о том, когда Путин может пойти на такой шаг.

Главред решил разобраться, осмелятся ли в России объявить мобилизацию и когда это может произойти.

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Может ли Россия провести новую мобилизацию в 2026 году

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что у России нет технических препятствий для проведения мобилизации.

Он добавил, что у России нет технических причин, которые помешали бы провести мобилизацию, подобную той, что состоялась в 2022 году. Тогда они провели частичную мобилизацию населения.

"Они мобилизовали около 450 тысяч человек в течение одного года. Могут ли они сделать что-то подобного масштаба? Могут. Технически им ничто не мешает. То, что они не хотят этого делать, - это факт. Но если увидят, что другого варианта нет, они это сделают", - считает Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что может подтолкнуть РФ к проведению мобилизации

Военный эксперт Николай Белесков убежден, что Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации из-за сложностей на фронте и ограниченности действующей военной стратегии.

По его словам, Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины, тогда как ситуация на поле боя для РФ "буксует из-за разницы между потерями и возможностями пополнения личного состава".

Эксперт отмечает, что в этом контексте растет вероятность новой волны мобилизации, для которой в России уже сформирована необходимая инфраструктура.

"Мобилизация, как минимум, позволит и дальше оказывать давление на Украину и выиграть время, в течение которого, по замыслу Кремля, что-то может измениться в пользу РФ", - сказал он.

Может ли Россия отменить выборы и провести мобилизацию

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в эфире Radio NV высказал свое мнение о том, может ли Россия отменить запланированные на сентябрь выборы в Госдуму РФ и провести мобилизацию еще до октября.

"Министерство обороны Российской Федерации издало приказ, согласно которому можно призывать в армию людей без прохождения медицинской комиссии. То есть это говорит о том, что, если действительно они планируют провести массовую мобилизацию, условно, набрать полмиллиона или больше человек, это означает, что им уже не нужны никакие медицинские комиссии. Они просто вызывают людей, говорят, что вы идете воевать, и на этом все заканчивается", - подчеркнул он.

Эксперт убежден, что это резко ускорило бы процесс мобилизации в России за счет сокращения количества бюрократических процедур.

Денисенко также ответил на слухи о том, что Россия "может отменить даже сентябрьские выборы и провести мобилизацию значительно раньше, чем многие полагали, что это будет в октябре".

"Думаю, что пока Кремль боится идти именно на такой сценарий, но то, что он лежит на столе и то, что его рассматривают со всей серьезностью, - это, наверное, все-таки правда", - предположил аналитик.

Мобилизация может вызвать необратимые процессы внутри РФ

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Каналу рассказал, что россияне уже готовятся к мобилизации, но для этого должны выполнить ряд "домашних заданий". Одно из них - контракты.

По его мнению, россияне продвигают эту идею, потому что у них не так много вариантов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

"Все больше нефтеперерабатывающих заводов и логистических объектов подвергаются ударам, кризис усугубляется. Он уже начал затрагивать российскую армию. Это подтверждается снижением темпов наступательных действий на некоторых направлениях", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что проблема с мобилизацией заключается в том, что она вызывает напряженность в депрессивных отдаленных регионах.

"Кремль не мог это контролировать. Аналитики нашего центра даже фиксировали, что подразделения Росгвардии, которые должны были отправиться на фронт, все-таки оставляли на местах для стабилизации ситуации", - отмечает Жмайло.

По его словам, сегодня Россия снова может пойти на такой отчаянный шаг, но перед ней стоит ряд нерешенных проблем.

"Поэтому часть окружения российского диктатора понимает, что мобилизация может вызвать необратимые процессы внутри России. Возможно, на данном этапе Кремль сначала попытается сбалансировать линию боевого столкновения, найти противодействие нашим воздушным ударам, а затем вернется к идее мобилизации", - размышляет эксперт.

Изменит ли мобилизация в РФ ситуацию на фронте

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко убежден, что новая волна мобилизации в России не сможет кардинально изменить положение российских войск на поле боя.

По его мнению, если осенью российские власти решатся на новую мобилизационную кампанию, ее главной целью станет восполнение потерь личного состава.

"Даже в случае принятия такого решения осенью Россия будет лишь латать дыры на фронте, которые образуются в результате больших потерь и набора меньшего количества людей, чем потери", - подчеркнул он.

Кроме того, Коваленко считает, что мобилизация не решит и других трудностей, с которыми сталкивается Россия. В частности, удары Украины по военной инфраструктуре и ресурсам будут продолжаться, а существующие проблемы с обеспечением останутся актуальными.

ЦПД / Инфографика: Главред

Россия может провести лишь частичную мобилизацию

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко высказал мнение, что, скорее всего, мобилизация в России будет частичной.

"Вряд ли Кремлю нужна массовая мобилизация, способная усилить недовольство в обществе. Ведь враг уже использовал довольно значительный ресурс, заключая контракты за деньги с заключенными. Тогда ряды их армии пополнили, условно говоря, не самые лучшие представители Российской Федерации. Поэтому в такой ситуации россияне понимают, что существует риск всеобщей мобилизации", - говорит военный.

Он прогнозирует, что мобилизация будет точечной, чтобы удовлетворить потребности, актуальные на данный момент.

"Сейчас главной целью для россиян остается полный захват Донецкой и Луганской областей. Поэтому стоит ожидать мобилизации", - подытожил он.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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