Яичница получится нежной, как в ресторане: что нужно добавить перед жаркой

Читайте в материале:
- Как приготовить вкусную яичницу-болтушку
- Как сделать яичницу нежной и кремовой
Яичница-болтушка кажется простейшим блюдом, но часто она получается неудачной. Вместо нежной консистенции яйца становятся сухими или даже резиновыми.
Главред расскажет, как избежать ошибок и сделать блюдо по-настоящему нежным и кремовым.
Как правильно жарить яичницу-болтушку
Яйца нужно готовить исключительно на слабом огне. Это позволяет белку и желтку постепенно сворачиваться, образуя мягкую кремообразную массу, пишет Dnevno. Постоянное помешивание помогает избежать комочков и обеспечивает равномерную текстуру. Рекомендуем снять сковороду с плиты чуть раньше, ведь тепло посуды ещё несколько минут продолжает процесс приготовления.
Что добавить в яичницу, чтобы она получилась вкуснее
Сливочное масло - ключевой ингредиент для нежности. На три яйца достаточно одной столовой ложки. Масло придает насыщенный вкус и делает структуру более кремовой. Его следует растопить перед тем, как влить взбитые яйца, чтобы они сразу начали готовиться равномерно.
Также рекомендуем добавить в блюдо пармезан. Он не перебивает вкус яиц, а лишь усиливает его, придавая легкую ореховую нотку. Сыр стоит добавлять в конце, когда яйца уже почти готовы, чтобы он растворился в тёплой массе и сделал её более ароматной.
Соль и перец стоит добавлять после снятия блюда с огня, чтобы сохранить их аромат. Для тех, кто любит более острые нотки, можно использовать немного масла чили. Оно придает яичнице выразительность и делает вкус более насыщенным.
Пошаговое приготовление
- Сначала взбейте яйца до однородной консистенции;
- На сковороде растопите сливочное масло и влейте смесь;
- Готовьте на слабом огне, постоянно помешивая;
- В конце добавьте пармезан и специи;
- Когда масса станет густой и кремообразной, снимите сковороду с плиты.
Смотрите видео о том, как вкусно приготовить шакшуку:
@timoshenkoanna13 Шакшука? Думаю, все знают это блюдо? Нужно ✅ •яйца 4 шт. •помидоры 3 шт. •паприка 1 шт. (у меня половина) •лук 1 шт (взяла половину) •соль, перец, итальянские травы •сливочное масло или растительное масло Приготовление ✅ Поджарить на сливочном масле или растительном масле мелко нарезанный лук, туда же добавить помидоры и паприку. Перемешать и тушить 5–7 мин, посолить, поперчить и вбить яйца. Держать под крышкой на слабом огне около 5 мин. Посыпать зеленью и наслаждаться с хлебчиком? Это самая вкусная яичница в мире ? #яичница#яйца #? #шакшука#рецептшакшуки#шакшуканасковороте#jajka#sniadanie#завтрак#smacznego#?♬ Летом - Геля Зозуля
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Об источнике: Dnevno
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