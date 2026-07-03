Вареная кукуруза получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

Хотя кукуруза кажется неприхотливой в приготовлении, именно мелкие детали определяют, получится ли она нежной, ароматной и аппетитной.

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Что добавить в воду при варке кукурузы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно варить кукурузу

Что добавить в воду при варке кукурузы

Нужно ли солить кукурузу

Вареная кукуруза - простое летнее блюдо, которое можно превратить в настоящий деликатес, если знать несколько секретов приготовления.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду при варке кукурузы, чтобы она была ещё вкуснее.

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Сколько времени варить кукурузу

Молодая кукуруза варится быстро - примерно 10–15 минут после закипания воды. Этого достаточно, чтобы зерна остались сочными и мягкими. Если переварить початки, они потеряют нежность и станут сухими, пишет Love and Lemons.

Что добавить в воду, чтобы кукуруза получилась ещё вкуснее

Американские повара советуют добавлять в воду стакан молока и кусочек сливочного масла. Такой прием делает зерна мягкими, придает им сливочный вкус и легкий аромат. Это простой способ превратить обычную кукурузу в гарнир ресторанного уровня.

Чтобы кукуруза выглядела аппетитно, в воду добавляют несколько капель лимонного сока. Он помогает сохранить насыщенный желтый цвет зерен даже после варки.

Почему не стоит солить воду

Соль во время варки вытягивает влагу из зерен и делает их жесткими. Поэтому её лучше добавлять уже после приготовления. Посыпьте горячие початки крупной солью или натрите специями.

Кроме того, кукуруза прекрасно сочетается с ароматными травами, например, петрушкой или укропом. А если после варки початки слегка поджарить на гриле, они приобретут легкий дымный привкус, который особенно ценится в летних блюдах.

Смотрите видео о том, как вкусно сварить кукурузу:

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Об источнике: Love and Lemons Love and Lemons - это американский кулинарный ресурс, созданный Джанин Донофрио, автором бестселлеров "The Love and Lemons Cookbook" и других изданий. Сайт работает с начала 2010-х годов и стал одним из самых популярных блогов в США для тех, кто интересуется здоровым питанием. Основная тематика - рецепты на основе овощей, фруктов и цельных продуктов, а также советы по приготовлению блюд без глютена и веганских вариантов. Love and Lemons регулярно публикует сезонные подборки, практические кулинарные руководства, идеи для завтраков, обедов и ужинов, а также праздничные меню.

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