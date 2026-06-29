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Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле

Инна Ковенько
29 июня 2026, 23:47
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Сливочное масло может как улучшить вкус яичницы, так и испортить её, если не соблюдать основные правила приготовления.
Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле
Почему нельзя жарить яйца на сливочном масле - распространенное заблуждение / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно жарить яичницу
  • Почему нельзя жарить яйца на сливочном масле
  • На чем лучше всего жарить яйца

Многие любят готовить яйца на сливочном масле, надеясь получить нежный аромат и золотистую корочку. Но именно этот ингредиент часто становится причиной того, что блюдо получается горьковатым и пересушенным.

Главред расскажет, каких ошибок нужно избегать, чтобы получить идеальную яичницу.

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Почему не стоит жарить яичницу на сливочном масле

Сливочное масло имеет более сложный состав, чем обычное растительное масло. Помимо жира, оно содержит молочные белки и сахара, которые при высокой температуре быстро темнеют и сгорают. В результате масло приобретает коричневый цвет, появляется запах гари, а белок становится сухим и жестким. Именно поэтому профессиональные повара советуют избегать сильного нагрева масла, ведь оно не выдерживает высоких температур, пишет ТСН.

Что выбрать вместо масла

Лучшим вариантом для жарки яичницы является рафинированное растительное масло или топленое сливочное масло (гхи). Топленое масло не содержит белков, поэтому выдерживает значительно более высокие температуры и не подгорает, сохраняя приятный сливочный аромат.

В ресторанах часто применяют другой прием: яйца готовят на небольшом количестве растительного масла, а кусочек сливочного масла добавляют в конце. Это позволяет придать блюду нежный аромат без риска испортить его вкус.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Как правильно готовить яичницу на сливочном масле

Отказываться от него совсем не нужно - главное, знать меру. Масло следует класть на теплую, но не раскаленную сковороду, дождаться, пока оно растает, и сразу вливать яйца. Готовить рекомендуем на среднем или слабом огне. Такой способ позволяет сохранить нежность желтка и приятный сливочный вкус без горечи.

Ошибки, которые портят яичницу

Даже свежие яйца могут потерять вкус из-за неправильного приготовления. Самые частые ошибки:

  • слишком сильный огонь;
  • пережаривание желтка;
  • использование холодных яиц прямо из холодильника;
  • недостаточно разогретая или, наоборот, перегретая сковорода;
  • чрезмерное количество жира.

Смотрите видео о том, как приготовить идеальный скрембл:

@oleksiikhom моя любимая яичница - скрембл? не пренебрегайте зеленым луком☝? еще иногда по настроению добавляю в него плавленый сыр или крем-сыр, продукты заказал в любимом магазине @silpo.ukraine ♬ original sound - Felix bharbie

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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