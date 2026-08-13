Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Руслана Заклинская
13 августа 2026, 20:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нужно найти три различия между двумя почти одинаковыми изображениями мужчины с газетой за 17 секунд.
Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с
Нужно найти три отличия за 17 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно сравнить два изображения и найти между ними три различия. На выполнение задания дается всего 17 секунд.

На картинке изображен улыбающийся мужчина, выходящий из дома. В одной руке он держит газету, а в другой - бумажный пакет. На первый взгляд обе картинки выглядят одинаково, однако между ними спрятаны три небольших изменения.

видео дня

Для начала установите таймер на 17 секунд и внимательно сравните обе картинки. Не спешите смотреть ответ - попробуйте самостоятельно проверить каждый участок изображения.

Особое внимание стоит обратить на углы картинки. Авторы головоломки отмечают, что одно отличие находится в верхней левой части, второе - в верхней правой, а третье - внизу слева.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с
Нужно найти три различия за 17 секунд / Фото: JagranJosh

Если вам не удалось найти все изменения за 17 секунд, не расстраивайтесь. В этой головоломке различия действительно небольшие.

На втором изображении фонарь у входной двери расположен чуть ниже. Также изменилась форма крыши дома - она стала короче. Третье отличие спрятано в нижней части картинки: куст стал чуть выше.

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с
Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Подобные задания могут быть хорошим способом потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В то же время результат такой головоломки не является точным показателем IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали на изображениях. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в другой головоломке, где нужно найти три отличия на картинке с автомобилем на скале за 25 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:20Война
В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

19:40Мир
Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

18:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Поражены сразу четыре корабля: Украина провела масштабную операцию в тылу РФ

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Трудные времена позади: кого ждет мощная волна позитива с 13 августа

Последние новости

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
20:03

Неловкий момент Меган Маркл на красной дорожке стал вирусным: что произошлоВидео

19:49

Дом мечты за миллионы хотят снести из-за "неправильного окна": что не так

19:40

В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

19:36

Одна ошибка на АЗС может "убить" двигатель: чего не стоит делать водителямВидео

Реклама
19:10

Выборы без выбора: Кремль готовит новое представление на оккупированных территориях Украины — Коваленкомнение

18:59

"Стакан", "склянка" или "паперянка": как правильно называть посуду для напитковВидео

18:37

Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

18:32

Женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть

18:16

РФ потеряла "глаза" в Севастополе: Генштаб заявил об ударе по важному объекту

18:06

"Королева чистоты" показала гениальный трюк для очистки узких пространствВидео

17:55

"Будущее неизвестно": Николь Кидман впервые высказалась о разводе после 19 лет брака

17:42

Постельное белье будет без единой складки: отельный трюк, который заменит утюгВидео

17:28

"Ему хочется в это верить": политолог рассказал, остановит ли Путин войнуВидео

17:24

Оккупанты имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

17:13

У трех знаков зодиака часто возникают проблемы с деньгами - кто они

Реклама
17:10

"Слезы наворачиваются": Марта Адамчук раскрыла, почему не родила до 40 лет

16:55

Хлеб будет оставаться свежим гораздо дольше: поможет один предмет из кухни

16:41

Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

16:36

Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"Видео

16:17

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чегоВидео

16:13

"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

16:11

"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

16:01

"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

15:57

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:40

Разведка без вражды: кто придумал конфликт между Будановым и Иващенко

15:23

Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в списокВидео

15:18

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

15:15

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

14:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

14:47

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Тельцам - радость, Раку - предложение

14:43

"Она сгорит изнутри": Друзенко объяснил, как долго продлится войнамнение

14:36

Заберут свое: кого Вселенная заставит поверить в собственную ценность

14:12

Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

13:59

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору рыбы в августе

13:54

"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашкеВидео

Реклама
13:31

За банкротством госпроизводителя молока на Житомирщине может стоять окружение экс-нардепа Дмитренко - СМИ

13:31

Поразил низким ростом: люди, которые видели Путина вживую, описали террориста

13:22

Украина вернула 261 тело погибших военных - что известно

13:14

Как назвать сына в 2026 году: популярные имена для мальчиков

12:59

"Пытаюсь ужиться": Елена Шоптенко сказала, вернется ли в Украину

12:31

РФ может расширить удары по энергетике осенью: в ГУР предупредили о новых целях врага

12:27

Предсказания ошибались 7 раз: где пройдет Евровидение 2027Видео

12:19

В Севастополе взорвали предателя, который запускал ракеты по украинцам — СМИ

11:55

"Евровидение" обновило правила для стран в состоянии войны: касается ли это Украины

11:50

Кошка дожила до 31 года: хозяин раскрыл неожиданный рецепт ее долголетия

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять