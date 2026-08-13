Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Нужно найти три различия между двумя почти одинаковыми изображениями мужчины с газетой за 17 секунд.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-tri-otlichiya-na-kartinke-s-dedushkoy-za-17-s-10788230.html Ссылка скопирована

Нужно найти три отличия за 17 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно сравнить два изображения и найти между ними три различия. На выполнение задания дается всего 17 секунд.

На картинке изображен улыбающийся мужчина, выходящий из дома. В одной руке он держит газету, а в другой - бумажный пакет. На первый взгляд обе картинки выглядят одинаково, однако между ними спрятаны три небольших изменения.

видео дня

Для начала установите таймер на 17 секунд и внимательно сравните обе картинки. Не спешите смотреть ответ - попробуйте самостоятельно проверить каждый участок изображения.

Особое внимание стоит обратить на углы картинки. Авторы головоломки отмечают, что одно отличие находится в верхней левой части, второе - в верхней правой, а третье - внизу слева.

Нужно найти три различия за 17 секунд / Фото: JagranJosh

Если вам не удалось найти все изменения за 17 секунд, не расстраивайтесь. В этой головоломке различия действительно небольшие.

На втором изображении фонарь у входной двери расположен чуть ниже. Также изменилась форма крыши дома - она стала короче. Третье отличие спрятано в нижней части картинки: куст стал чуть выше.

Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Подобные задания могут быть хорошим способом потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В то же время результат такой головоломки не является точным показателем IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали на изображениях. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в другой головоломке, где нужно найти три отличия на картинке с автомобилем на скале за 25 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред