Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.
Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно сравнить два изображения и найти между ними три различия. На выполнение задания дается всего 17 секунд.
На картинке изображен улыбающийся мужчина, выходящий из дома. В одной руке он держит газету, а в другой - бумажный пакет. На первый взгляд обе картинки выглядят одинаково, однако между ними спрятаны три небольших изменения.
Для начала установите таймер на 17 секунд и внимательно сравните обе картинки. Не спешите смотреть ответ - попробуйте самостоятельно проверить каждый участок изображения.
Особое внимание стоит обратить на углы картинки. Авторы головоломки отмечают, что одно отличие находится в верхней левой части, второе - в верхней правой, а третье - внизу слева.
Если вам не удалось найти все изменения за 17 секунд, не расстраивайтесь. В этой головоломке различия действительно небольшие.
На втором изображении фонарь у входной двери расположен чуть ниже. Также изменилась форма крыши дома - она стала короче. Третье отличие спрятано в нижней части картинки: куст стал чуть выше.
Подобные задания могут быть хорошим способом потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В то же время результат такой головоломки не является точным показателем IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.
Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали на изображениях. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.
Также можно проверить свою наблюдательность в другой головоломке, где нужно найти три отличия на картинке с автомобилем на скале за 25 секунд.
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Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
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