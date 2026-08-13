В Польше сорвали покушение на 'неудобного для Путина' человека - Туск

В Варшаве задержали россиянина, которого, по данным властей, спецслужбы РФ завербовали для подготовки убийства.

https://glavred.info/world/v-polshe-sorvali-pokushenie-na-neudobnogo-dlya-putina-cheloveka-tusk-10788221.html Ссылка скопирована

В Польше задержали российского агента / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, European Union

Что известно:

В Польше задержали россиянина, завербованного спецслужбами РФ

Он готовил убийство гражданина США и Украины

Покушение планировали совершить в Варшаве

В Польше задержали гражданина России, которого завербовали российские разведывательные службы для подготовки убийства гражданина США и Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Polsat News.

Задержание произошло 7 августа в результате совместной операции Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) и полиции. По словам Туска, россиянин должен был совершить покушение в Варшаве. Его потенциальной жертвой был мужчина с двойным гражданством - США и Украины.

видео дня

Имя потерпевшего польские власти не раскрывают. Туск отметил лишь, что этот человек был "неудобен с точки зрения режима Путина".

"Это первый случай, когда кто-то по заказу России решил совершить покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО, именно на территории Польши, в Варшаве", - заявил польский премьер.

По словам Туска, этот случай является очередным проявлением гибридной войны России против западных стран, поддерживающих Украину. Он предположил, что Москва может и в дальнейшем пытаться организовывать подобные операции против людей, которых считает своими противниками.

"К сожалению, мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые являются неудобными по разным причинам, в разных уголках мира", - сказал Туск.

Польский чиновник заверил, что спецслужбы страны активизируют работу по предотвращению возможных новых покушений. По его словам, Варшава готовится к тому, что российское давление на Польшу и другие западные государства может усилиться.

Что ждет украинцев в Польше - мнение эксперта

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик не исключает продолжения нападений на украинцев в Польше. В то же время он призывает украинцев не спешить покидать страну, если польские правоохранители продолжают оперативно реагировать на случаи враждебности.

"Я не исключаю продолжения погромов в Польше. Я не хочу призывать украинцев возвращаться или уезжать из Польши. Пока в Польше оперативно разыскивают и наказывают виновных в нападениях на украинцев, там сохраняется правовое государство. И им стоит пользоваться", - заявил Кулик.

В то же время эксперт призвал украинцев в Польше к большей самоорганизации. По его словам, те, кто планирует оставаться в стране надолго, получить польское гражданство и связывает с Польшей свое будущее, должны активнее участвовать в политической жизни.

Покушения РФ на украинских военных - новости по теме

Напомним, Сергей Бескрестнов заявил, что РФ пыталась убить его с помощью ударных беспилотников. Он подчеркнул, что атака четырех "Шахедов" привела к разрушению его дома.

Как ранее сообщал Главред, Национальная полиция сообщила о разоблачении завербованного агента РФ, который готовился к убийству представителя ГУР Андрея Юсова за вознаграждение в 100 тысяч долларов. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, GPS-трекер и автомобиль.

Президент Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на Игоря Оболенского. Он добавил, что нападавшего и его сообщника задержали, и в настоящее время проводятся процессуальные действия. Игорь Оболенский является командиром 13-й бригады "Хартия" и имеет военные и государственные награды, в частности, 15 июля 2026 года ему было присвоено звание Героя Украины.

Читайте также:

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023 года), председатель Европейского совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", - пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред