Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министра

Россияне разрушили дом Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", он получил травмы.

Россия организовала покушение на Сергея Бескрестнова

Что известно:

РФ нанесла удар "Шахедами" по Киевской области

Разрушен дом Сергея Бескрестнова

Россияне применяли реактивные "Шахиды"

Российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш".

Об этом он лично заявил на своей странице в Facebook. Он отметил, что россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить... Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", — отметил "Флеш".

БПЛА Шахед

Атака на Киевскую область

В ГСЧС сообщали, что россияне атаковали жилой сектор в Броварском районе Киевской области. В результате атаки возник пожар в жилом доме.

"Травмирован 51-летний человек. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Ночью на 17 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности Черниговоблэнерго. Более 6 тысяч абонентов остались без света.

Ночью 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы. Во время атаки ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

