Секретный раствор мгновенно убирает пятна с одежды: раскрыт простой фокус

Специалисты поделились самыми эффективными способами борьбы с пятнами на одежде.

https://glavred.info/lifehack/sekretnyy-rastvor-mgnovenno-ubiraet-pyatna-s-odezhdy-raskryt-prostoy-fokus-10769879.html Ссылка скопирована

Как отстирать стойкие пятна / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Пятна на одежде могут появляться по разным причинам

Названы самые эффективные способы борьбы с пятнами

Даже после стирки пятна на одежде, особенно заметные на белых вещах, могут появляться по разным причинам — пот, дезодорант или солнцезащитный крем.

Устойчивые желтые следы порой сложно удалить, даже после горячей стирки они могут оставаться видимыми, пишет Express.

видео дня

Специалисты по уборке поделились самыми эффективными способами борьбы с такими пятнами этой весной. Их главный совет: использовать пятновыводители на основе кислорода или домашнюю пасту из пищевой соды и воды.

Чтобы обработать пятно, нанесите выбранное средство прямо на пораженный участок. Пищевая сода действует сразу по трём направлениям: впитывает загрязнения, нейтрализует их и слегка отшелушивает ткань. Дайте пасте подействовать 20 минут, а при особенно стойких пятнах оставьте её на ночь. Затем вещь стирают в машине обычным способом, при необходимости повторяя процедуру.

Если следы появляются от солнцезащитного крема, чаще всего в районе воротника, эксперты советуют замачивание. Для этого заполните раковину или миску горячей водой и добавьте стиральный порошок согласно инструкции или замените его белым уксусом. Погрузите вещь в раствор, дайте ей впитаться, после чего обработайте пятна.

Для особо упорных желтых участков снова применяют кислородный пятновыводитель или пасту из соды. Нанесите средство, подождите около 30 минут и тщательно смойте. После этого изделие стирают в привычном режиме, а перед оценкой результата обязательно дождитесь полного высыхания ткани.

/ Главред

Смотрите видео - как вывести пятна:

В этом видео эксперт по уходу за одеждой рассказывает о простых, но эффективных способах борьбы с различными видами пятен. Объясняется, почему обычная соль может помочь справиться со свежими жирными загрязнениями и как правильно использовать подручные средства для удаления следов от травы и фруктов.

Также специалист раскрывает распространённые ошибки при стирке белых вещей, в том числе объясняет, почему отбеливатель не всегда подходит для белых футболок и может привести к нежелательным последствиям. Кроме того, зрители узнают, для каких видов тканей не рекомендуется применять белое хозяйственное мыло, чтоб

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред