Возник масштабный пожар: СБУ ударила по координационному центру ФСБ на Херсонщине

На территории центра могли находиться десятки оккупантов.

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Враг, вероятно, понес большие потери / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщила СБУ:

В Херсонской области дроны атаковали координационный центр ФСБ

В результате атаки возник пожар

На территории центра находилось около сотни оккупантов

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ страны-агрессора России, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.

Предварительно известно, что в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих РФ. Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

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Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

"В ходе спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ было сбито 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что операция была проведена в рамках поставленной президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала России.

"Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - добавили в ведомстве.

Что стоит за 40-дневной спецоперацией, анонсированной Зеленским

"Главред" писал, что, по словам политолога Владимира Фесенко, Украина хочет реализовать комплекс военных действий, который должен обеспечить конкретный военно-политический результат, способный подтолкнуть Кремль к переговорам о завершении войны.

Поскольку речь идет о спецоперации СБУ, то также есть ожидания, что это может быть нечто вроде операции "Паутина". Такой вариант тоже нельзя исключать. Однако такие проекты, как операция "Паутина", вряд ли смогут заставить Россию сесть за стол мирных переговоров.

Операции СБУ против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-95 на военном аэродроме "Энгельс". Успешная операция была проведена в Саратовской области.

Ранее, в ночь на 16 июля, Силы обороны Украины поразили ряд важных военных и военно-экономических целей РФ. Среди них шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Накануне силами СБУ были поражены семь ангаров, в которых находились российские истребители и бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24 на аэродроме "Саки" в Крыму.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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