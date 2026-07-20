Запустили более 100 ракет: в чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине

Количество воздушных целей, которыми РФ атакует Украину, сократилось, но есть один нюанс.

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Россия применяет больше ракет для нанесения ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с YouTube

Что сообщили аналитики:

РФ наращивает удары баллистическими ракетами по Украине

Враг использует для атак больше ракет, чем производит

За июль РФ применила почти вдвое меньше дронов

Страна-агрессор Россия в июле атаковала Украину большим количеством баллистических ракет, чем производит за месяц. Также с 1 июля враг израсходовал до 2/3 от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон".

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они пояснили, что РФ начала сокращать свои арсеналы из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием баллистических ракет.

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Насколько больше баллистических ракет применил противник

По данным Воздушных сил ВСУ, в июле РФ применила 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". В то же время в Главном управлении МОУ подсчитали, что за месяц в России производят около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и 40 ракет для комплекса С-400.

Искандер-М / Инфографика: Главред

"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном запуске, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - отметили аналитики.

Россияне пользуются моментом, когда у Украины возникли проблемы

В ISW добавили, что российские войска в последние недели все чаще запускают крупные пакеты баллистических ракет в сопровождении меньшего количества беспилотников, поскольку пользуются глобальной нехваткой ракет-перехватчиков Patriot.

Как Россия изменила тактику ночных атак

Главред писал, что, по словам председателя Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадия Хазана, Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время.

Такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое изнурение мирных жителей. Люди вынуждены бросаться бежать, укрываться, спасая свою жизнь и здоровье.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что 19 июля армия РФ вблизи Одессы атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы.

В воскресенье Россия также атаковала Запорожье КАБами. Враг нанес удар по жилому кварталу, есть погибшие. В результате удара значительно поврежден пятиэтажный дом.

В ночь на 19 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины, применив десятки ракет различных типов и более сотни ударных беспилотников. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область, однако под обстрелом также оказались Харьковская, Сумская и другие области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчёты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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