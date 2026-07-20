"Король Севера" возглавил правительство Британии: что Энди Бернем говорил об Украине и Путине

Бернем возглавил правительство Великобритании, сменив Стармера. Кто такой новый премьер-министр, что он говорил об Украине и РФ, и чего следует ожидать Киеву.

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Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем: позиция по Украине и войне / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Кто такой новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Как в Киеве и Москве реагируют на смену власти в Лондоне

Что грозит Великобритании со стороны России в ближайшее время

Энди Бернем 20 июля официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, став седьмым главой правительства за последнее десятилетие. Новый лидер Лейбористской партии получил от короля Чарльза поручение сформировать кабинет и уже в ближайшее время определит приоритеты внешней и оборонной политики страны.

Главред выяснил, кто такой новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и какую позицию он занимает в отношении поддержки Украины.

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Как Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании

Передача власти прошла без задержек и драматических поворотов. После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

"Я готов к этому", - сказал Энди Бернем, передает Sky News.

Стармер перед встречей с королем произнес краткую прощальную речь, в которой отметил, что покидает пост с улыбкой, а Бернем принял просьбу монарха, как впоследствии подтвердили в Букингемском дворце.

"Его Величество принял на аудиенции достопочтенного Эндрю Бернема, члена парламента, и попросил его сформировать новое правительство. Достопочтенный Эндрю Бернем принял предложение короля и поцеловал ему руку по случаю своего назначения премьер-министром и первым лордом казны", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Кто такой Энди Бернем

Карьерный путь нового главы правительства начался не в Вестминстере, а на северо-западе Англии, где сформировались его взгляды на региональное неравенство. Родившийся 7 января 1970 года в Ливерпуле в семье телефонного инженера и регистраторши врачебной практики, он вырос в графстве Чешир и впоследствии учился в Кембридже на факультете английской литературы.

В 2001 году Бернем впервые стал депутатом Палаты общин от округа Ли и быстро вошел в команду Тони Блэра, а впоследствии работал в правительстве Гордона Брауна на должностях главного секретаря Казначейства, министра культуры и министра здравоохранения. Дважды - в 2010 и 2015 годах - он пытался возглавить Лейбористскую партию, но оба раза потерпел поражение, после чего покинул парламент и перешел в местную политику.

В 2017 году Бернем победил на выборах мэра Большого Манчестера, где реформировал систему общественного транспорта и вступил в конфликт с транспортными компаниями. Общенациональную известность ему принесла пандемия COVID-19, когда он открыто противостоял решениям центрального правительства относительно карантинных ограничений для регионов.

Энди Бернем / Инфографика: Главред

Именно тогда за политиком закрепилось прозвище "король Севера" - оно отражало его готовность публично защищать интересы северных регионов Англии даже в спорах с Лондоном. После теракта в Manchester Arena в 2017 году, где погибли 22 человека, он активно поддерживал инициативы по повышению устойчивости города к кризисам.

Что Энди Бернем говорил об Украине и войне

После начала полномасштабного вторжения России Энди Бернем стал одним из британских политиков, которые последовательно поддерживали Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы. Еще задолго до того, как возглавить Лейбористскую партию, он открыто называл российскую агрессию угрозой не только для Украины, но и для всей европейской системы безопасности.

Бернем неоднократно подчеркивал, что будущее Великобритании как одного из ключевых союзников Киева не должно зависеть от смены правительств или политической конъюнктуры. По его убеждению, поддержка Украины должна оставаться стратегическим курсом британского государства.

Выступая уже в качестве кандидата на пост лидера Лейбористской партии и будущего премьер-министра, он отдельно изложил собственное видение британской внешней политики. В статье для The Times политик заверил, что Лондон и впредь будет выполнять свои международные обязательства, укреплять НАТО, поддерживать стратегический союз с Соединенными Штатами и не откажется от помощи Украине.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы осознаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность связаны с тем, что происходит в Украине", - заявил Бернем.

В то же время он подчеркнул, что Лейбористская партия уже доказала свою способность создавать международные коалиции для поддержки Киева. По его мнению, именно широкое международное партнерство стало одним из факторов, позволивших Украине эффективно противостоять российской агрессии.

Кроме того, Бернем отметил, что Великобритания способна одновременно инвестировать в собственную оборону, поддерживать украинское государство и развивать собственную экономику. По его убеждению, эти задачи не противоречат друг другу, а взаимно укрепляют безопасность страны.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Первые заявления после начала полномасштабной войны

Еще в первые дни российского вторжения Энди Бернем обратился непосредственно к украинцам. Его заявление стало одним из первых официальных обращений британских региональных лидеров после 24 февраля 2022 года.

Политик подчеркнул, что жители Большого Манчестера воспринимают трагедию Украины как собственную боль, ведь в регионе проживают тысячи украинцев.

"Я пишу, чтобы выразить свой шок, скорбь и возмущение в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Большой Манчестер имеет прочные связи с Украиной, и наш регион является домом для тысяч людей украинского происхождения. Все наше население солидарно с вами и вашими гражданами в это ужасное время", - написал Бернем.

В дальнейшем его поддержка не ограничилась лишь политическими заявлениями. Уже весной 2022 года он присоединился к масштабной благотворительной кампании по сбору средств для закупки медицинского оборудования, необходимого украинским врачам и больницам.

Бернем объяснял, что гуманитарная помощь должна быть максимально практичной и оперативной, ведь именно медицинское обеспечение напрямую спасает жизни гражданских лиц и военных.

"Жители Большого Манчестера, несомненно, захотят пожертвовать вещи или еду, но эта кампания направлена именно на сбор средств для закупки медицинского оборудования. Это позволит нашим медикам поддержать тех, кто находится на передовой в Украине. Если у вас есть возможность помочь финансово, призываю сделать это как можно скорее", - отметил он.

В отличие от многих западных политиков, интерес которых к Украине постепенно угасал, Бернем продолжал регулярно участвовать в мероприятиях украинской общины Великобритании.

Он подчеркивал, что Большой Манчестер не откажется от взятых обязательств независимо от того, как долго продлится война.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения политик отдельно обратился к украинцам, нашедшим убежище в Великобритании, подтвердив неизменность курса поддержки.

"Два года назад мы взяли на себя обязательство перед украинским народом, что будем стоять плечом к плечу с ними, а наш городской регион не бросает слов на ветер. Мы видим вас, мы принимаем вас, мы продолжаем принимать вас здесь, и мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявил Бернем.

В то же время он активно развивал сотрудничество между британскими и украинскими городами. В частности, поддерживал постоянный контакт с руководством Киева и Львова, а после начала полномасштабной войны стал одним из соучредителей международной сети UNBROKEN Cities Network. Инициатива объединила города, которые обмениваются опытом в вопросах кризисного управления, восстановления после разрушений, работы коммунальных служб во время войны, гражданской защиты и послевоенной реконструкции.

Особое место в его заявлениях занимает историческая политика в отношении Украины. Во время встреч с представителями украинской общины в Великобритании Бернем выступил в поддержку официального признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Он подчеркнул, что современная российская агрессия не является изолированным событием, а продолжает многолетнюю политику Кремля по подавлению украинской государственности и национальной идентичности.

"Нынешнее вторжение России в страну - это не первый случай, когда украинская идентичность оказывается под ударом. Речь идет о признании как прошлых несправедливостей, так и того, что происходит сейчас. Это придаст сил украинцам как здесь, так и в самой стране в это трудное время", - подчеркнул Бернем.

Он отметил, что историческая память оказывает непосредственное влияние на современную политику, а понимание преступлений прошлого помогает международному сообществу лучше оценить масштабы нынешней войны. Свою позицию в отношении Кремля Бернем подтвердил и весной 2026 года, когда уже был одним из главных претендентов на пост премьер-министра.

Политик напомнил, что еще в 2014 году выступал против российской аннексии Крыма и неоднократно осуждал политику Владимира Путина. По его словам, благосклонное отношение отдельных британских правых политиков к Москве создает риски для самой Великобритании.

Он также подчеркнул, что поддержка украинских городов и общин остается одним из его приоритетов и после нескольких лет войны.

"Я выступал против вторжения России в Крым в 2014 году. Я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года. Я считаю, что близость британских правых к Путину представляет риск для нашей национальной безопасности", - написал Бернем.

Политик дал понять, что его отношение к российской агрессии сформировалось задолго до начала полномасштабной войны, а потому смена должности не повлечет за собой изменения его принципиальной позиции в отношении поддержки Украины.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Что думают в Киеве и Москве о новом британском премьере

Корреспондент BBC в Киеве Сара Рейнсфорд отмечает, что для Украины смена главы британского правительства происходит в чрезвычайно деликатный момент войны. За пять лет полномасштабного вторжения Киеву уже пришлось работать с пятым британским премьер-министром.

Украинские власти, по её словам, прежде всего заинтересованы в сохранении непрерывной поддержки со стороны Лондона. Речь идет не только о поставках вооружения, но и об экономической помощи, сотрудничестве в сфере производства дронов, подготовке военных и политическом лидерстве Великобритании внутри западной коалиции.

Рейнсфорд напоминает, что независимо от смены правительств - от Бориса Джонсона до Кира Стармера - британская поддержка Украины оставалась стабильной. Более того, Стармер посетил Киев буквально за несколько дней до своей отставки.

В то же время журналистка обращает внимание на то, что внешнеполитическая программа Бернема пока менее детализирована. Однако все его предыдущие заявления свидетельствуют о неизменности курса в отношении России и Украины.

Со своей стороны, дипломатический корреспондент BBC Джеймс Лендейл отмечает, что в Кремле также не ожидают каких-либо принципиальных изменений.

В Москве Великобританию давно называют одним из главных противников из-за масштабной военной и финансовой поддержки Украины. Российские государственные СМИ уже характеризуют Бернема как последовательного критика Кремля и сторонника ужесточения западной политики в отношении Москвы.

Показательной стала и реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который прямо заявил, что вряд ли новый британский премьер займет иную позицию, чем его предшественник. По оценке Кремля, поддержка Украины со стороны Лондона является долгосрочной политикой британского государства, а не отдельных правительств.

Какие вызовы ждут нового премьера

Военный эксперт Роберт Фокс в статье для The iPaper считает, что хотя Энди Бернем, вероятно, хотел бы сосредоточиться прежде всего на внутренних реформах, международная ситуация не оставит ему такого выбора. По мнению аналитика, уже в ближайшее время вопросы обороны, поддержки Украины и противодействия России могут стать главными вызовами для нового британского правительства.

Фокс обращает внимание на то, что одновременно продолжается война в Украине, обостряется ситуация на Ближнем Востоке и растет напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

"Вопросы обороны и национальной безопасности вскоре могут стать одними из первых в списке приоритетов нового премьер-министра", - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Россия продолжает масштабные атаки на украинские города, используя все больше дронов и ракет. При этом Украина и ее союзники постепенно сталкиваются с дефицитом ракет для систем Patriot, что затрудняет защиту гражданской инфраструктуры. В то же время, по словам Фокса, украинская армия всё эффективнее наносит ответные удары по российской логистике.

"Украина наносит все более эффективные ракетные удары по нефтеперерабатывающим заводам, складам и логистическим узлам на территории западной России", - подчеркивает он.

Эксперт также отмечает, что Крым все больше изолируется от основных путей снабжения, а российский "теневой флот" все чаще подвергается атакам. По его мнению, несмотря на большие потери российской армии, Кремль вряд ли откажется от продолжения войны.

"Потери России, составляющие более 30 тысяч солдат в месяц, превышают количество тех, кого можно мобилизовать на замену", - отмечает Роберт Фокс.

В то же время он предполагает, что Владимир Путин может прибегнуть к новой масштабной мобилизации, чтобы сформировать дополнительные силы уже осенью.

По мнению эксперта, именно поэтому новому британскому правительству придется принимать сложные решения гораздо быстрее, чем оно, возможно, планировало. Фокс также предупреждает, что угроза для Великобритании уже давно не ограничивается только войной в Украине. Он напоминает о кибератаках, диверсиях, активности российских кораблей вблизи британской критической инфраструктуры и других гибридных операциях, которые, по оценке западных спецслужб, связывают с Россией.

"Беря пример с украинского опыта в области инноваций, Министерство обороны наконец-то начало инвестировать в программы с быстрой окупаемостью, направленные на защиту от дронов и ракет. В перспективе они должны обеспечить оборону не только Украины, но и самой Великобритании", - подытожил Роберт Фокс.

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Об источнике: BBC Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания. По количеству слушателей - крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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