Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказал

Зеленский прокомментировал кадровые изменения, протесты в Украине и судьбу Михаила Федорова в команде власти после его громкой критики военного руководства.

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Зеленский впервые отреагировал на отставку и критику Федорова / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Какое будущее у Михаила Федорова в команде Зеленского

Кто станет новым министром обороны Украины вместо Федорова

Что сказал Зеленский о реформе ТЦК и позорных моментах "бусификации"

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал акции протеста, которые состоялись после кадровых решений во власти и обсуждения возможных изменений в Министерстве обороны. Глава государства заявил, что уважает право украинцев на мирное выражение воли даже во время войны, заверил, что прислушивается к обществу, а также объяснил, почему был вынужден лично вмешаться в ситуацию вокруг взаимодействия между руководством армии и Министерством обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которую транслировало "Суспільне".

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Зеленский о протестах: право людей выходить на улицы является проявлением демократии

Президент подчеркнул, что не считает сам факт протестов проблемой для государства. Наоборот, по его словам, возможность граждан открыто выражать свою позицию даже в условиях полномасштабной войны является подтверждением того, что Украина продолжает оставаться демократической страной.

В то же время глава государства подчеркнул, что внимательно следит за реакцией общества и не игнорирует критические сигналы. Он пояснил, что именно поэтому готов отвечать даже на те вопросы, которых при других обстоятельствах предпочел бы не затрагивать публично.

"Мы боремся за свободу и демократию. Поэтому люди делают то, что они хотят. Они хотели выйти - и правильно. Даже во время войны люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Я считаю, что это самое главное", - подчеркнул Зеленский.

Президент также обратил внимание на то, что открытость власти не означает отсутствия ограничений в военное время. По его словам, есть информация, которая не скрывается от украинского общества, однако существуют данные, которые не могут быть обнародованы исключительно из соображений безопасности.

Отдельно Зеленский отметил, что выслушал позицию граждан и даже отреагировал на отдельные вопросы, которые не планировал подробно комментировать. Он дал понять, что окончательные решения по кадровым вопросам еще не приняты.

"Я понимаю, слышу и даже отвечаю. Не потому, что есть секреты от нашего общества. Есть секреты от россиян. На этом я пока что попробую поставить три точки, потому что точки еще не поставил", - сказал президент.

Зеленский объяснил, почему возникла необходимость в изменениях в Министерстве обороны

Президент сообщил, что решение о кадровых изменениях связано не с личными конфликтами отдельных чиновников, а со сложным системным взаимодействием между руководством Вооруженных сил и Министерством обороны.

По словам главы государства, напряженность существовала на разных уровнях управления, поэтому необходимо было искать решение, которое позволит улучшить работу оборонного сектора. Он подчеркнул, что уважает всех участников процесса, признает их профессиональные качества, но в то же время не может игнорировать проблемы, если они влияют на эффективность государственного управления.

"Глядя на приоритеты, на сложный диалог между руководством армии и Министерством обороны, я понял, что эта проблема заключается не только в личностях. Она существует на разных уровнях", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что Михаил Федоров не покинет президентскую команду. Он подтвердил, что уже обсуждается его дальнейшая роль, хотя конкретный формат работы пока не разглашается.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Кроме того, Зеленский пояснил, что нынешний премьер-министр Сергей Корецкий имеет собственное видение формирования правительства и кадровой политики, поэтому отдельные изменения касаются не только Министерства обороны, но и других ключевых министерств.

"Я уверен, что Михаил останется в команде. Мы чуть позже обсудим, как именно это будет выглядеть", - заявил глава государства.

Президент рассказал о других кадровых решениях и возможной работе бывших министров

Объясняя общую логику кадровых перестановок, Зеленский привел пример Министерства экономики. По его словам, даже сильные министры могут получать другие предложения, если этого требует новая архитектура правительства.

Президент сообщил, что обсуждал с главой Офиса президента и начальником ГУР Кириллом Будановым возможность предложить экс-министру экономики Алексею Соболеву новую должность в Офисе президента.

Буданов / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, главная цель заключается не в устранении опытных управленцев, а в их максимально эффективном использовании в тех направлениях, где они могут принести наибольшую пользу государству.

"Мы хотим предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины. Он сильный человек, но у нового премьера есть свое видение укрепления правительства", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что подобный подход касается и других представителей правительственной команды.

Зеленский признал наличие проблем в армии, мобилизации и работе ТЦК

Президент отдельно остановился на ситуации внутри сектора безопасности и обороны. Он признал, что наряду с успехами украинских военных существуют и серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, в частности в вопросах мобилизации, деятельности ТЦК и общей усталости общества от войны.

Глава государства подчеркнул, что ответственность за эти сложные вызовы не может возлагаться только на одну из структур - армия и Министерство обороны должны нести ответственность совместно.

"Некоторые процессы идут. И есть вопросы также с мобилизацией. И несмотря на то, что я прекрасно понимаю: здесь, наверное, просто очень сложно найти механизм, чтобы всё происходило с уважением к людям. Очень сложно, но эта проблема не решена. И поэтому, когда мы говорим о ситуации на поле боя, операциях, положении дел в бригадах или работе ТЦК, мы должны признавать, что у нас есть правильные вещи, а что является неправильным и даже позорным. Такие проблемы нужно решать. Я не говорю, кто именно из этих двух сторон должен это делать - я считаю, что они должны работать вместе. Ведь не может быть так, что здесь кто-то один побеждает, а там кто-то один отвечает. Нет, мы вместе побеждаем и вместе отвечаем за то, что вызывает общественный резонанс и непонимание. В таких вопросах я - президент Украины, и сейчас мы говорим с вами откровенно, без прикрас. Я, видите ли, стараюсь подобрать правильные слова, чтобы вы поняли суть работы президента", - подробно пояснил Зеленский.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что государство должно честно признавать как свои сильные стороны, так и просчеты, ведь только открытый анализ проблем позволит их исправить и сохранить единство общества и военного руководства.

Почему Зеленский лично вмешался в конфликт между армией и Министерством обороны

По словам президента, в идеале обе структуры должны ежедневно работать без необходимости постоянного вмешательства главы государства. Однако из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами он был вынужден взять ответственность на себя.

"Потому что без меня они не садятся за стол переговоров. Вы понимаете? Я президент Украины. А есть Министерство обороны и есть руководство армии. Они должны работать сами, ежедневно, постоянно. И честно говоря, при моей поддержке, безусловно, для меня это приоритет. Но и должны решать некоторые вопросы на своем уровне. Опять же, я отношусь к ним с уважением. Поэтому последовательность своих действий я, безусловно, буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне. Это понятно? Абсолютно", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский признал, что не снимает с себя часть ответственности за нынешнюю ситуацию. Он также отметил, что хорошо знает сильные и слабые стороны каждой из сторон конфликта и хотел бы видеть их совместную работу на благо Украины.

"Президент во время войны не должен выбирать между сторонами. Я очень хотел бы единства. Но стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Если стороны не могут решить вопрос, то придется решать мне. Это абсолютно понятно", - сказал Зеленский.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Зеленский подтвердил, что Игорь Клименко является одним из кандидатов на пост министра обороны

Зеленский подтвердил, что глава МВД Игорь Клименко действительно входит в число кандидатов, однако подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Он напомнил, что кандидатуры министров обороны и иностранных дел проходят отдельную парламентскую процедуру, поэтому соответствующие документы еще не были внесены в Верховную Раду.

"Игорь Клименко рассматривается как одна из кандидатур. У него есть очень сильные стороны. Я считаю, что снабжение, организация работы и устранение пороков в системе могут быть его сильными сторонами", - отметил Зеленский.

Президент пояснил, что среди главных преимуществ Клименко он видит его опыт в вопросах организации работы, наведения порядка и борьбы с нарушениями, связанными с мобилизационными процессами.

"Во-первых, армия должна работать совместно с министерством. Вторая история - это ТЦК. Я уже не могу сказать, что ТЦК - это исключительно сфера военных. Как я уже говорил, вопрос мобилизации сложен, и им нужно заниматься всем: и армии, и министерству. Поэтому я считаю, что сильные стороны Клименко - это, скажем так, налаживание снабжения и устранение позорных моментов "бусификации". Но опять же, этот вопрос я еще рассматриваю. Парламентарии уже проголосовали и поддержали премьер-министра, и я считаю, что это очень правильно. Сейчас они должны голосовать дальше - наверное, именно в эти минуты, точно не знаю, на какой час назначено голосование", - резюмировал президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что окончательное решение относительно руководства Министерства обороны и Министерства иностранных дел пока не принято.

Что готовит Россия после выборов: Зеленский назвал два сценария Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что пока не видит признаков изменения курса Кремля, однако назвал факторы, которые могут свидетельствовать о росте внутреннего давления на российское руководство. В то же время он предположил, что после сентябрьских выборов в России возможны как новые шаги по эскалации, так и готовность к переговорам.

По словам главы государства, ответом России на действия Украины по-прежнему остаются массированные атаки с использованием дронов и ракет. В то же время он убежден, что такие удары не свидетельствуют о готовности Москвы изменить свою политику.

"Ответные меры России мы с вами ощущаем абсолютно одинаково. Будь вы на Банковой, будь вы на Троещине, будь вы в Одессе, будь вы в нашем Харькове - где угодно. То есть это дроны и ракетные удары. Мне кажется, что это их постоянный ответ, который не меняется: то он усиливается, то наступают небольшие паузы, но они не связаны с тем, что у них появилось какое-то понимание, что нужно менять курс этой войны и идти к миру", - сказал Зеленский.

Как удары вглубь РФ меняют настроения россиян

Президент подчеркнул, что Украина продолжает отвечать на российскую агрессию, а главной целью таких действий является ослабление военно-экономического потенциала РФ. Он отметил, что уже заметны первые признаки воздействия украинских ударов по критически важной инфраструктуре врага.

"Мы наращиваем ответные меры, они наращивают агрессивные удары. Это закономерно. Что является индикатором того, что что-то меняется? Индикатором является общество Российской Федерации, которое после постоянных наших глубоких ударов (deep strikes) испытывает дефицит энергоносителей. То есть сама Россия сегодня вынуждена импортировать некоторые вещи в Россию. Это нам удается", - отметил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Зеленский также сообщил, что украинская сторона фиксирует изменения внутри российской военной системы. Из-за сокращения доходов от экспорта и логистических проблем в некоторых институтах страны-агрессора уже урезают финансирование. По словам президента, это постепенно увеличивает число россиян, желающих завершения войны.

"Дизель и бензин из-за логистической блокады Украины в России превратили эти показатели в более позитивные для нас. Начало увеличиваться количество людей в России, которые хотят, чтобы эта война закончилась. Иллюзий нет. То, что мы видим ясно, - в разы увеличилось количество людей, которые действительно хотят, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул Зеленский.

Два сценария Кремля после выборов в сентябре

Отдельно глава государства высказался о возможном развитии событий после российских выборов, которые должны состояться в сентябре. Он не исключил различных сценариев - от новой волны мобилизации до начала реального политического процесса.

"Безусловно, период до выборов в России опасен. Но в сентябре после выборов - не могу сказать точно - они могут усилить эскалационные меры, одна из которых - более масштабная мобилизация. Может ли такое произойти? Может. Или они будут готовы к диалогу. Может ли такое произойти? Уверен", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно завершения войны остается четкой: для Киева приоритетом является справедливое завершение войны, при котором прекращение огня и обсуждение условий должны обеспечить долгосрочный мир, а не просто паузу для врага.

"Для нас приоритет - окончание войны. И прекращение огня, и обсуждение всех условий. Но прекращение огня не после каких-то капитуляционных условий, а именно прекращение огня. И условия нужно обсуждать. Нам нужно укрепляться", - заявил он.

Об успехах Сил беспилотных систем и роли "Мадяра"

Говоря об успехах украинских Сил беспилотных систем, Зеленский отдельно упомянул их командующего Роберта Бровди с позывным "Мадяр". Президент подчеркнул, что нынешние масштабные результаты на фронте и в тылу РФ стали следствием многолетней работы большого количества военных, инженеров и производителей, а не заслугой лишь отдельных лиц.

"Это уже поколение людей, работающих с дронами, и поколение людей, готовящих такие операции, и уже целое поколение компаний, которые создали свои дроновые предприятия ещё до начала полномасштабной войны. Во время полномасштабной войны это стало целой индустрией. Мы должны уважать всех, кто обеспечивает укрепление, единство и победу нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Существует ли угроза мобилизации в России

Как писал Главред, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявлял, что информация о возможной новой волне мобилизации в России соответствует одному из сценариев, о котором он говорил еще в апреле. По его мнению, намерение Кремля продолжать войну в нынешних условиях свидетельствует лишь о неадекватности Владимира Путина и его ближайшего окружения, в частности Валерия Герасимова, Николая Патрушева, братьев Ковальчуков и Сергея Нарышкина.

В то же время Коваленко отметил, что даже если решение о новой мобилизации будет принято осенью, это не обеспечит России существенного усиления. По его оценке, новые мобилизованные будут лишь компенсировать потери на фронте, поскольку нынешние темпы набора личного состава уже не покрывают количество погибших и раненых.

"Кроме того, в случае принятия такого решения у россиян не останется топлива, территория России будет систематически разрушаться дальше. И помогать Путину в таком безумии другим нежелательно, ведь некоторые могут потерять всю экономику за 3–5 дней. Конечно, гораздо лучше, чтобы в РФ решили вопрос с Путиным и завершили войну. Тогда последствия для РФ будут не такими, какими они будут зимой, в случае продолжения войны", - отмечал он.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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