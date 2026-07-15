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Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины

Мария Николишин
15 июля 2026, 13:47обновлено 15 июля, 14:49
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Зеленский подчеркнул, что план РФ по захвату Украины был рассчитан на три дня, но это не удалось, и Украина - сильное государство.
Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины
Выступление Зеленского ко Дню украинской государственности / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина производит 10 млн дронов и создает собственную баллистику
  • Киев работает над новыми оборонными проектами
  • Дроны уже наносят удары по целям в РФ почти на расстоянии 2900 км

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня украинской государственности в Киеве. Во время выступления глава государства заявил о важности сохранения независимости Украины, развития собственного оборонного производства и дальнейшей борьбы против российской агрессии.

Главред собрал основные тезисы из выступления Владимира Зеленского.

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Создание европейской антибаллистической системы

Президент заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами будет работать над созданием совместной противоракетной системы, которая должна защитить континент от ракетных угроз.

По его словам, Киев станет одним из ключевых участников этого проекта, а не просто наблюдателем.

"Мы сделаем все, чтобы построить антибаллистическую систему Европы, объединив все европейские антибаллистические возможности. Чтобы небо наших народов было защищено, чтобы диктаторы не навязывали, как именно жить свободным людям в Европе. Чтобы жизнь людей в Украине и в каждом европейском государстве не зависела от того, есть ли у Путина и ему подобных баллистическое оружие или нет", - подчеркнул он.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

Украина производит 10 млн дронов в год

Глава государства подчеркнул, что Украина на сегодняшний день производит 10 млн дронов в год, но это число может вырасти до 20 млн.

"Я помню, как впервые озвучил публично план государства: 1 млн дронов в год. Было много скептицизма повсюду: и внутри страны, и за рубежом. А сейчас можем констатировать: мы производим 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20", - сказал он во время выступления.

Создание украинского баллистического оружия

Зеленский также сообщил о важных изменениях в развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. В частности, впервые в истории независимой Украины ведется полноценная работа над созданием собственного баллистического оружия.

Глава государства отметил, что украинские дальнобойные средства поражения уже демонстрируют свою эффективность, позволяя Силам обороны наносить удары по целям, которые до недавнего времени были недосягаемыми.

"Мы создаем именно то государство, которое обладает достаточной силой и самоуважением, чтобы одновременно беречь свое наследие и воплощать амбициозные планы. Украину, которая ценит прошлое и поверила в собственное будущее. Государство, которое не боится слова "впервые". Впервые делает то, что до недавнего времени могло быть лишь мечтой", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что развитие собственных ракетных технологий является частью более широкой стратегии укрепления украинской независимости и обороноспособности.

Удары по российским НПЗ

Зеленский также отметил успехи украинских дальнобойных ударов по РФ, которые недавно поразили Омский НПЗ на "исторической дистанции" - 2884 км.

"Украина впервые создает свою баллистическую технику и наносит удары на большие расстояния, и это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает, которая преодолевает расстояния, недостижимые ранее. 2884 километра - это расстояние отсюда до Омского НПЗ. Это просто историческое расстояние, историческая точность. Спасибо всем, кто это сделал", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в отличие от России, которая воюет с жилыми домами, школами, храмами, Украина наносит удары "по спонсорам Путина в этой войне и инструментам, которые помогают ему убивать людей".

"Уже нет координат на территории зла, которые были бы недосягаемы для украинского правосудия. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России - все это они ощутили на себе. Не стоит посягать на украинскую государственность. Каждый день мы видим эти результаты, каждый день видим такую меткость", - говорит глава государства.

Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины
НПЗ / Инфографика: Главред

Главная цель Украины

Зеленский отметил, что главной целью Украины остаются мирное небо и курс на евроинтеграцию.

"Кто-то говорит, что с помощью современных технологий мы возвращаем Россию в Средневековье. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого горела Москва. Но для нас, я хочу, чтобы все знали, для Украины ценны не сравнения и не пафос, а именно результат. Наша главная цель - Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы", - сказал он.

Украина держится, несмотря на неутешительные прогнозы

Кроме того, президент упомянул о том, что государство, которому давали 72 часа, держится уже 12 лет российской агрессии и 1603 дня полномасштабной войны, которую Россия начала, назвав "СВО", чтобы унизить и показать украинскую слабость и несостоятельность.

Он подчеркнул, что российский план захвата Украины был рассчитан на три дня, но это не удалось, и Украина - сильное государство.

"Как будто для этого достаточно просто какой-то операции на какой-то там земле, которая якобы была кем-то подарена. Сегодня даже российские государственные пропагандисты признают: Украина - сильное государство, которое Россия не может победить и не победит. Государство, которое нужно Европе. Государство, которое не ждет, а создает, которое не просит, а предлагает уникальный опыт, технологии, возможности, уникальное партнерство в сфере безопасности и политики", - подытожил Зеленский.

Сотрудничество с США и производство ракет для Patriot

Особое внимание президент уделил сотрудничеству с США в сфере производства вооружений.

По его словам, Украина приближается к заключению соглашений, которые позволят производить ракеты для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Если соответствующее решение будет принято, Украина станет лишь третьей страной в мире, которая получит такую возможность. Этот шаг существенно усилит украинскую систему ПВО и укрепит оборонный потенциал всей Европы.

"Украина впервые приближается к возможности производства ракет для Patriot и может стать третьим государством в истории, которое получит эту договоренность и эту привилегию. Я хочу поблагодарить президента США за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет спасти жизни тысяч людей в Украине. Очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось, и ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine как можно скорее стали реальностью, которая приблизит безопасность и победу жизни в Украине", - сказал Зеленский.

Антибаллистический щит, 20 млн дронов и удары по РФ: Зеленский назвал цель Украины
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Производство ракет для Patriot в Украине – мнение эксперта

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

По его словам, сроки зависят от того, на производство каких именно ракет будет получена лицензия.

"Производство очень высокотехнологичное. Во-первых, мы не знаем, каких именно ракет. Существуют ракеты двух поколений: PAC-2, PAC-3. Они имеют принципиальное отличие. У PAC-2 на борту нет радара, и цель нужно выводить на экран с помощью радара. PAC-3 использует другой принцип работы. Они могут получать координаты цели от радара, после чего самостоятельно сопровождать ее благодаря собственной радиолокационной системе", - рассказал он.

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О персоне: Павел Нарожный

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.

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