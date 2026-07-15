Почему 16 июля нельзя мыть полы в доме: какой церковный праздник

16 июля не советовали и мыть пол в доме, поскольку верили, что вместе с водой можно вымыть благополучие и счастье.

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Какой церковный праздник 16 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 16 июля

Что можно делать 16 июля

Что нельзя делать 16 июля

В четверг, 16 июля, по православному церковному календарю чтят память священномученика Антиногена, епископа Севастийского, а также десяти его учеников, принявших мученическую смерть за христианскую веру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 16 июля

Святой Антиноген жил на рубеже III-IV веков, когда христиане подвергались жестоким гонениям в Римской империи. Возглавляя Севастийскую кафедру в Малой Армении, он прославился как мудрый пастырь, посвятивший свою жизнь проповеди Евангелия, духовной поддержке верующих и укреплению Церкви в тяжелые времена.

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Согласно церковному преданию, святитель отличался глубокой верой, смирением и подвижническим образом жизни. Он проводил много времени в молитве и посте, заботился о своей пастве и не искал земных почестей, считая главным служением помощь людям на пути к Богу.

Во время очередной волны преследований власти приказали христианам приносить жертвы языческим богам. Тем, кто отказывался исполнить приказ, грозили жестокие пытки и смертная казнь.

Когда воины прибыли арестовать епископа, Антиноген не стал скрываться и без сопротивления принял свою участь. Вместе с ним были задержаны десять его ближайших учеников, которые также отказались отречься от Христа.

Несмотря на обещания свободы, богатства и высокого положения, все они остались тверды в своей вере. Ни один из учеников не согласился поклониться идолам, предпочтя сохранить верность своим убеждениям.

Даже находясь под стражей, святой Антиноген продолжал поддерживать своих духовных чад. Он укреплял их молитвой и напоминал слова Спасителя о том, что стойкость в вере ведет к спасению.

После тяжелых истязаний правитель распорядился казнить епископа и его десятерых учеников.

Приметы 16 июля

Если пчелы активно летают с самого утра - погода будет солнечной.

Ласточки летают низко над землей - скоро дождь.

Лягушки громко квакают вечером - на смену погоды и осадки.

Что нельзя делать 16 июля

Считалось нежелательным пользоваться острыми орудиями, в том числе топором или пилой. Не советовали и мыть пол в доме, поскольку верили, что вместе с водой можно вымыть благополучие и счастье.

Кроме того, 16 июля не считали удачным временем для разговоров с руководством о повышении зарплаты или карьерном росте - по народным представлениям такие просьбы вряд ли принесут желаемый результат.

Что можно делать 16 июля

В народном календаре 16 июля известно как Финогеев день. Такое название оно получило в честь святого мученика Афиногена, память которого чтят в этот день. По давним обычаям, этот день рекомендовали посвятить домашнему уюту, общению с родными и отдыху от лишних хлопот.

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