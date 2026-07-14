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Муравьи больше не вернутся: самое простое средство действует безотказно

Алексей Тесля
14 июля 2026, 22:16
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Речь идет о диатомитовой земле - натуральном порошке, который получают из окаменевших останков микроскопических водорослей.
муравьи
Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Существует множество народных способов борьбы с муравьями
  • Речь идет о диатомитовой земле - натуральном порошке

С наступлением теплого сезона многие сталкиваются с нашествием муравьев в доме и на участке.

Существует множество народных способов борьбы с ними - от эфирных масел до кофейной гущи, однако специалисты все чаще советуют обратить внимание на другое средство, пишет Express.

видео дня

Речь идет о диатомитовой земле - натуральном порошке, который получают из окаменевших останков микроскопических водорослей (диатомей). Для человека и домашних животных при правильном использовании он считается относительно безопасным, однако для многих насекомых представляет серьезную опасность.

Эксперты объясняют, что частицы диатомитовой земли повреждают защитный слой на поверхности тела насекомых. В результате они быстро теряют влагу, обезвоживаются и погибают.

По словам специалиста по борьбе с вредителями, именно это средство сегодня считается одним из самых эффективных способов борьбы с муравьями, постепенно вытесняя популярный ранее белый уксус. При этом для обработки не требуются химические аэрозоли или инсектицидные порошки.

Специалист также предупреждает, что временное исчезновение муравьев не всегда означает решение проблемы. Если колония остается нетронутой, она может существовать на одном месте многие годы. Чаще всего муравьи устраивают гнезда в защищенных от внешнего воздействия местах - под цветочными горшками, настилами, террасами, газоном, а также среди строительного или садового мусора. Именно поэтому для долгосрочного результата важно обнаружить и обработать место, где находится гнездо.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как избавиться от муравьев:

В этом видео автор показывает, как самостоятельно приготовить простое средство против муравьев из подручных компонентов. Он подробно объясняет, какие ингредиенты понадобятся, демонстрирует каждый этап приготовления приманки и рассказывает, где ее лучше разместить для максимального результата.

Кроме того, автор делится рецептом сладкой смеси, которая привлекает насекомых. Муравьи уносят приманку в гнездо, благодаря чему она постепенно воздействует не только на отдельных особей, но и на всю колонию. По словам автора, такой метод отличается доступностью, не требует больших затрат и может стать эффективной заменой магазинным средствам для борьбы с домашними муравьями.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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