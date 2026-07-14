В России могут отменить выборы в Госдуму: какой сценарий готовят в регионах

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова рассказала, что подготовка к возможной отмене выборов в регионах уже идет.

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Выборы в Госдуму - Россия готовит сценарий отмены выборов в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

В регионах России готовят отмену выборов

Против этого сценария выступает управление Кириенко

Бизнес Кириенко пострадал из-за удаления приложений

В России готовят сценарий отмены выборов в Государственную думу, назначенных на сентябрь. Об этом сообщила секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду.

Вопрос о возможности срыва избирательной кампании начал обсуждаться на самом высоком уровне задолго до публичных заявлений на эту тему.

видео дня

"На днях мы услышали, что к Путину уже обращаются с подобными предложениями - отменить или отложить выборы в Госдуму. Ко мне такая информация поступала еще месяц назад. Причем речь шла даже не столько о предложениях, сколько о том, что в регионах уже идет подготовка к отмене этих выборов. Поэтому я считаю этот сценарий вполне вероятным", - рассказала Курносова.

Кто в Кремле против отмены

Несмотря на вероятность такого развития событий, в президентской администрации есть влиятельная сила, заинтересованная в проведении выборов в привычном формате.

"Другое дело, что против него выступает управление внутренней политики администрации президента в лице Кириенко. Кстати, не забываем, что личному бизнесу Кириенко был нанесен очень серьезный удар, когда все приложения, связанные с "ВКонтакте", были удалены из App Store. Просто отметим это в скобках", - отметила она.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Выборы в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что мобилизация в РФ не изменит положение на фронте из-за того, что нынешние потери превышают темпы пополнения армии. Он также отметил, что удары по военной инфраструктуре и проблемы с обеспечением будут оставаться актуальными.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в России нет технических препятствий для проведения новой мобилизации, подобной той, что была в 2022 году. По его словам, в 2022 году в течение одного года было мобилизовано около 450 тысяч человек.

Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что окончательное решение о всеобщей мобилизации Кремль примет после завершения избирательного цикла. Он отметил, что проведена оцифровка и автоматизация учета и установлен четкий контроль за перемещениями и учетом потенциальных призывников. По его словам, Генштаб признает, что без мобилизации создать мощную ударную группировку невозможно из-за больших потерь.

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О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского городского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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