Новая мобилизация в РФ: в СНБО раскрыли единственный сценарий и последствия

Даже при дополнительном наборе людей речь будет идти лишь о замене выбывших военнослужащих РФ.

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Раскрыт сценарий мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

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Мобилизация в РФ не сможет кардинально изменить положение российских войск на поле боя

Нынешние потери превышают темпы пополнения в армии РФ

В информационном пространстве вновь обсуждают возможность объявления в России очередной волны мобилизации.

Однако, по оценке руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, даже такой шаг не сможет кардинально изменить положение российских войск на поле боя.

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По мнению Коваленко, если осенью российские власти решатся на новую мобилизационную кампанию, ее главной целью станет восполнение потерь личного состава.

Он отметил, что даже при дополнительном наборе людей речь будет идти лишь о замене выбывших военнослужащих, поскольку нынешние потери, по его словам, превышают темпы пополнения армии.

Кроме кадровых проблем, считает глава ЦПД, мобилизация не решит и других трудностей, с которыми сталкивается Россия. В частности, он заявил, что удары Украины по военной инфраструктуре и ресурсам продолжатся, а существующие проблемы с обеспечением останутся актуальными.

Коваленко также высказал мнение, что дальнейшее продолжение войны будет лишь усугублять ситуацию для России. По его словам, наиболее благоприятным вариантом для Москвы стало бы прекращение боевых действий, поскольку в противном случае последствия, по его оценке, могут стать еще более серьезными в ближайшие месяцы.

/ Инфографика: Главред

Эксперт о новой мобилизации в РФ: что изменится на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что дополнительная мобилизация в России теоретически способна изменить ситуацию на отдельных участках фронта, однако ее эффект будет ограниченным.

По его словам, если российские власти решатся на новую волну призыва, то она, вероятнее всего, будет масштабной — не менее 300 тысяч человек. Эксперт пояснил, что меньшие объемы мобилизации не позволят создать резерв, достаточный для поддержания интенсивных боевых действий в течение длительного времени.

Коваленко также обратил внимание, что проблема нехватки военнослужащих в российской армии становится все более заметной, несмотря на то, что общественное внимание к потерям в России остается сравнительно низким.

Вместе с тем он отметил, что даже привлечение нескольких сотен тысяч человек не избавит российское командование от необходимости перераспределять силы. Если значительные резервы будут сосредоточены на одном направлении, другие участки фронта неизбежно столкнутся с дефицитом личного состава и ресурсов, считает эксперт.

Мобилизация в России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщалось, в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами — как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну.

Ранее сообщалось о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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