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Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

Алексей Тесля
27 июня 2026, 23:16
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Владимир Путин не формировал нынешнюю систему, а стал её наиболее успешным продуктом, говорит Антон Еремин.
Владимир Путин
Раскрыт сценарий устранения Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Важное:

  • Внутренней угрозой для Путина становится сама чекистская система
  • Путин не формировал систему, а стал её наиболее успешным продуктом

Основной внутренней угрозой для власти Владимира Путина сегодня становится сама чекистская система, которая ранее и обеспечила его приход к вершине.

Об этом российский политолог Антон Еремин отметил в статье для англоязычного издания Kyiv Post.

видео дня

По его оценке, военные поражения традиционно становятся критическим испытанием для авторитарных режимов. Он напоминает, что в истории это уже приводило к падению диктатур, как в случае с Муссолини в 1943 году, тогда как другие режимы затягивали неизбежное, заплатив за это высокой ценой.

Еремин утверждает, что Путин не формировал нынешнюю систему, а стал её наиболее успешным продуктом. Его биография и опыт, по словам автора, сделали его удобной фигурой для элит 1990-х годов, а длительное время интересы лидера и системы совпадали. Сейчас, как отмечается в материале, этот баланс нарушился.

"Война зашла в тупик. Расходы растут. Престиж лидера падает", – констатирует Еремин.

Он пишет, что внутри системы усиливается логика самосохранения, а в информационном поле всё чаще появляется риторика о "преданной победе". Подобные настроения, по его словам, уже заметны в пропагандистских каналах и среди отдельных публичных фигур, которые начинают критиковать руководство и обсуждать необходимость более жёстких действий против Запада.

Автор выделяет два возможных сценария развития событий. Первый предполагает давление на Путина со стороны окружения с попыткой втянуть его в прямую эскалацию против НАТО, однако Еремин считает его маловероятным.

"Он не камикадзе. Он не нажмет эту кнопку", – подчеркивает Еремин.

Более вероятным он считает второй вариант, при котором элиты могут пожертвовать фигурой лидера ради сохранения системы. Такой сценарий, по его мнению, будет напоминать смену власти в Италии в 1943 году, когда ответственность за провалы была переложена на одного человека.

В этом случае новый руководитель может объявить о сохранении прежних целей, объяснив паузу необходимостью "перегруппировки" и устранения внутренних проблем. По сути, система сохранится, но получит новое лицо и время на восстановление военного потенциала.

Еремин предупреждает западные страны о риске ошибочной интерпретации подобного сценария как реального политического разворота. Он призывает сосредоточиться не на поиске диалога с текущим лидером, а на оценке последствий возможной смены фигуры, которая может сопровождаться лишь тактической паузой перед новым витком конфликта.

По его мнению, российская власть устроена так, чтобы переживать отдельных руководителей, а ключевые решения о дальнейшем развитии ситуации будут приниматься уже за пределами Москвы.

Эксперт оценил риски внутренних потрясений в России

Бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука прокомментировал вероятность внутренних конфликтов в России. Он допустил, что часть политических и деловых элит теоретически может быть недовольна курсом власти, однако их влияние на ситуацию остаётся ограниченным.

По его словам, российское руководство в последние годы значительно усилило контроль над внутренней политической и общественной сферой, последовательно подавляя любые формы несогласия. Особенно активно этот процесс, как отметил эксперт, усилился в течение последних двух лет.

В результате, считает Тука, в стране практически отсутствуют силы, способные консолидировать оппозицию или предложить реальную альтернативу действующей власти.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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Об источнике: Kyiv Post

KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

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