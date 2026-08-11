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Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

Анна Косик
11 августа 2026, 17:37
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В результате вражеской атаки один из крупнейших металлургических заводов полностью остановился.
Много погибших и раненых: РФ атаковала
Работники комбината не успели добежать до укрытия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Запорожья

Кратко:

  • Россия нанесла ракетный удар по "Запорожстали"
  • В результате атаки погибли работники, которые направлялись к укрытию
  • Работа завода приостановлена

Страна-агрессор Россия ночью 11 августа атаковала промышленную площадку Запорожья. В результате вражеского баллистического удара погибли работники металлургического комбината "Запорожсталь".

Как сообщили в Facebook предприятия, российская ракета унесла жизни 7 членов команды, которые направлялись в укрытие сразу после объявления воздушной тревоги. Еще 21 человек получил ранения.

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Запорожсталь Инфографика: Главред
Запорожсталь / Инфографика: Главред

"К сожалению, эта террористическая атака унесла жизни семи членов команды "Запорожстали". Их гибель стала большой утратой для семей, близких и всех нас. Также среди наших коллег 21 раненый. Мы оказываем им всю необходимую помощь и поддержку. Остаемся на связи с семьями погибших и пострадавших и помогаем им пережить это чрезвычайно тяжелое время", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

"В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия вражеской атаки, возможности и сроки восстановления, а также проводят необходимые аварийно-ремонтные работы", - добавили в сообщении "Запорожстали".

РФ планирует удары до 200 баллистических ракет за атаку

Главред писал, что по словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди (Мадяра) в интервью агентству АР, Россия планирует нарастить массированный залп по Украине до 200 баллистических ракет за одну атаку.

В настоящее время возможности врага ограничены 77 ракетами. Но даже частичный выход на заявленные показатели изменит обстрелы украинских городов. Единственным инструментом, который реально способен срезать эти цифры, является поражение Украиной всех российских предприятий, задействованных в цепочке производства ракет.

Удары РФ по Запорожью и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 11 августа оккупанты применили ракеты и авиабомбы для нанесения ударов по Запорожью. В городе возникли пожары и отключилось электричество. Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона.

Ранее, 2 августа, Россия нанесла удар по частному сектору Запорожья, зафиксированы разрушения и пожары. В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.

Накануне, 26 июля, стало известно, что российские управляемые авиабомбы ударили по Запорожью. В результате атаки были повреждены жилые и нежилые здания, а также учебное заведение.

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Об источнике: Запорожсталь

Публичное акционерное общество Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине, пишет Википедия.

Комбинат входит в десятку крупнейших частных предприятий Украины (2020), производит почти 11 % чугуна и стали, а также 29,4 % листового проката в Украине, поставляет продукцию на внешний рынок.

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