В старейшем метро нашли странные вещи: что хранят в "особом" складе

В старейшем метро мира ежедневно теряются тысячи вещей, однако некоторые находки настолько необычны, что годами остаются на полках специального бюро.

https://glavred.info/oddities/v-stareyshem-metro-nashli-strannye-veshchi-chto-hranyat-v-osobom-sklade-10787585.html Ссылка скопирована

В старейшем метро мира находят странные вещи / Коллаж Главред, фото: The Guardian

Вы узнаете:

Какие необычные вещи годами хранятся в старейшем метро мира

Почему за большинством потерянных вещей никто не возвращается

Что происходит с находками, владельцы которых так и не объявились

Метро ежедневно перевозит миллионы пассажиров. Поэтому неудивительно, что вместе с людьми по подземке "путешествуют" и тысячи забытых вещей.

Одни оставляют в вагонах зонты или телефоны. Другие же куда более необычные предметы, которые спустя годы становятся настоящими музейными экспонатами. Об этом пишет 2+2.

видео дня

"Ежедневно около 200 миллионов человек спускаются под землю. И это не спелеологи и не шахтеры, а обычные жители мегаполисов, для которых метро - единственный способ избежать пробок", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" ("Загублений світ") Геннадий Попенко.

Бюро находок старейшего метро мира

В старейшем метро мира (лондонском) для потерянных вещей уже давно работает специальное бюро находок. Сегодня его склад, расположенный на станции Вест-Хэм, больше напоминает музей необычных экспонатов. Каждый день туда доставляют около шести тысяч предметов, забытых в поездах, на станциях и в другом общественном транспорте британской столицы.

Служба Lost Property Office существует с 1933 года / Фото: 2+2

Служба Lost Property Office существует с 1933 года, и за десятилетия её сотрудники успели увидеть самые невероятные находки.

Какие самые необычные вещи забывали пассажиры в метро

Помимо привычных смартфонов, ключей, книг и зонтов, на полках склада оказываются вещи, которые сложно представить в метро. Среди них были трехметровый каяк, большая барабанная установка, газонокосилка, чучела животных и даже урна с человеческим прахом, ставшая одной из самых необычных находок за всю историю бюро.

По действующим правилам все найденные предметы хранятся в течение трёх месяцев. Если за это время владелец не объявляется, вещи передают благотворительным организациям, отправляют на переработку или продают на специальных аукционах.

Иногда на полках склада оказываются вещи, которые сложно представить в метро / Фото: 2+2

При этом статистика показывает, что вернуть свои вещи приходит лишь примерно каждый шестой пассажир, что не считается высоким показателем.

Остальные находки, особенно самые необычные, годами остаются на складе, постепенно превращаясь в своеобразную коллекцию удивительных историй старейшего метрополитена мира.

Каждое воскресенье

В новом выпуске проекта можно узнать о том, как инженерам XIX века удалось впервые запустить поезда под землю, почему первые пассажиры выходили из вагонов черными от сажи и как же на самом деле работает старейшее метро в мире.

Смотрите в видео более подробно:

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

Вам может быть интересно:

Об источнике: 2+2 "2+2" - общеукраинский телеканал, входящий в состав медиаконгломерата "1+1 Media". Канал ориентирован на зрителей в возрасте от 18 до 54 лет. Эфир телеканала состоит из сериалов и художественных фильмов собственного и зарубежного производства, развлекательных шоу и трансляций некоторых матчей Чемпионата Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред