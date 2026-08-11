Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Исследователи сообщили, когда у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь на 11–14 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнётся магнитная буря

Какой мощности будет геомагнитный шторм

8 августа на Солнце произошел корональный выброс массы, и, по прогнозам исследователей, он достигнет Земли сегодня, 11 августа. Это вызовет новую магнитную бурю G1.

Как сообщили в Британской геологической службе, геомагнитный шторм, по предварительным данным, не будет длительным. Магнитная буря ожидается до 12 августа. Уже 13 августа уровень активности снизится, а к 14 августа геомагнитная активность полностью стабилизируется.

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Магнитные бури 11–14 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 2,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также низкий. Солнечная вспышка соответствует зеленому уровню B4.

Однако уже завтра ожидается К-индекс 5, то есть магнитная буря красного уровня. Но 13 августа К-индекс снизится до 3,3 и снова будет находиться на зеленом уровне.

Геомагнитная активность 11–13 августа / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. В частности, у них появляются такие симптомы, как:

головная боль

головокружение

тошнота

боль в области сердца

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Находиться на свежем воздухе и гулять пешком;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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