В Украине изменится погода: страну накроет прохладный воздух

В Украине установилась более прохладная погода, а изнурительная жара постепенно отступает.

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В Украине установилась более прохладная погода / фото: УНИАН

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В среду, 12 августа, на территорию Украины начнет влиять холодный атмосферный фронт, из-за чего жара заметно ослабнет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, температура воздуха в большинстве регионов опустится до +21…+26 градусов. При этом южные и юго-восточные области останутся наиболее теплыми - там столбики термометров покажут около +28…+31 градуса.

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Перед сменой погоды фронт принесет кратковременные грозовые дожди. Осадки ожидаются сегодня вечером и в ночь на 12 августа. Однако уже днем в среду существенных дождей на территории страны не прогнозируется.

В Киеве вечером 11 августа и в ближайшую ночь также возможен дождь. Днем в столице существенных осадков не ожидается.

"Днем 12 августа будет роскошная погода, ожидается ослабление жары до +23 градусов и солнышко с белыми облачками", – порадовала прогнозом Наталья Диденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

По данным Укргидрометцентра, 11 августа на западе и севере возможны кратковременные дожди и грозы, 12 августа – кратковременный дождь и гроза на юго-востоке. В дальнейшем будет преобладать сухая погода. Ночью температура снизится до +8°...+16°, днем составит +22°...+27°. На юго-востоке 12 августа еще будет до +31°.

Прогноз погоды 12 августа / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, с 10 по 16 августа, в основном будет устойчивой и малооблачной, лишь изредка возможны кратковременные дожди.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что с 10 августа будет преобладать погода без осадков. Соответственно, солнечных прояснений станет больше.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, август 2026 года в Украине будет теплее климатической нормы, однако погода в разных регионах будет заметно отличаться. В большинстве областей среднемесячная температура ожидается примерно на 2 градуса выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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