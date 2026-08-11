Под микроволновку и кофеварку рекомендуют подложить монеты: зачем это нужно

Обычная копейка может стать идеальным инструментом для проверки устойчивости кухонных приборов.

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Зачем опытные хозяева кладут монеты под микроволновую печь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, УНИАН

Вы узнаете:

Зачем класть монеты под ножки бытовой техники

Как с помощью монет проверить неровности поверхности

Почему не стоит оставлять монеты под прибором в качестве постоянной опоры

Монеты могут стать простым бытовым инструментом не только для мелких расчетов. Их можно использовать, чтобы проверить, почему кофеварка, небольшая микроволновая печь или другой легкий прибор шатается на поверхности.

Главред выяснил, зачем кладут монеты под ножки бытовых приборов и как правильно проводить такую проверку.

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Зачем класть монеты под прибор

Как пишет El Cronista, если кофеварка или небольшая микроволновая печь стоит неустойчиво, это может быть связано не только с самим прибором, но и с поверхностью, на которой он расположен. Монета помогает примерно определить, насколько велик зазор.

Для этого достаточно проверить точки опоры прибора и, если одна из ножек не полностью соприкасается с поверхностью, подложить под неё одну монету. Если прибор всё ещё шатается, можно проверить, как изменится его устойчивость с дополнительной монетой.

Как монеты помогают определить проблему

Монеты имеют примерно одинаковую толщину и легко доступны, поэтому их можно использовать в качестве своеобразного ориентира. Если после установки монеты под ножку прибор становится более устойчивым, это может свидетельствовать о небольшой разнице в высоте между точками опоры.

Количество монет помогает приблизительно оценить размер зазора, который нужно компенсировать. В то же время такой метод следует рассматривать именно как проверку, а не как ремонт. Монеты не предназначены для постоянного выравнивания бытовой техники.

Как правильно проверить прибор с помощью монет

Сначала поставьте прибор на поверхность, где он обычно используется. Убедитесь, что все его ножки правильно установлены и прибор не шатается из-за посторонних предметов.

Если одна из ножек неплотно прилегает к поверхности, под неё можно осторожно подложить одну монету. После этого проверьте, уменьшилось ли покачивание.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь / Инфографика: Главред

Если этого недостаточно, можно провести повторную проверку со второй монетой. Это позволит понять примерный размер зазора и определить, насколько сильно различается высота опор.

После проверки монеты лучше убрать и использовать соответствующий способ выравнивания, подходящий для конкретного прибора.

Можно ли постоянно оставлять монеты под прибором

Монеты не стоит использовать в качестве постоянной опоры, особенно если речь идет о тяжелых или неустойчивых приборах. Во время работы техника может двигаться, наклоняться или создавать дополнительную нагрузку на такую временную конструкцию.

Для тяжелых приборов лучше использовать специальные выравнивающие элементы или решения, предусмотренные производителем. Для лёгкой кофеварки, небольшой микроволновой печи или другого компактного прибора такой тест может помочь быстро понять, связана ли проблема с неровной поверхностью или недостаточной опорой.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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