"Улитка двигалась быстрее": посол Британии оценил темпы наступления РФ

На Донбассе продолжаются тяжелые боевые действия, в ходе которых украинские Силы обороны наносят российским войскам серьезный урон.

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Посол Британии оценил темпы наступления РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Кратко:

Российское наступление остается крайне медленным

Удары по Крыму создают проблемы для РФ

Продвижение российских войск на востоке Украины остается крайне медленным, несмотря на попытки Кремля представить ситуацию на фронте иначе. При этом российская армия несет значительные потери. Об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

По его словам, на Донбассе продолжаются тяжелые боевые действия, в ходе которых украинские Силы обороны наносят российским войскам серьезный урон.

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Кромптон рассказал, что, согласно данным начальников штабов, с которыми он ознакомился, в апреле и мае потери российских войск составляли около 35 тысяч человек в месяц. В июле этот показатель вырос до 42 700 погибших или тяжело раненых.

"Думаю, в июне это число было несколько меньше. Когда разворачивается листва, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель", – сравнил Кромптон.

Для сравнения он вспомнил советские потери во время войны в Афганистане. По словам Кромптона, в открытых источниках указывается около 15 тысяч погибших советских военнослужащих за весь период конфликта.

Российское наступление остается крайне медленным

Британский посол также обратил внимание на разницу между заявлениями российского руководства и реальной ситуацией на поле боя. По его словам, несмотря на заявления Владимира Путина о якобы значительном продвижении российской армии, ее темпы наступления остаются чрезвычайно низкими.

Кромптон привел слова бывшего начальника Генерального штаба Великобритании, который сравнил скорость продвижения российских войск с движением улитки.

"Наш бывший начальник Генерального штаба сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", - заявил дипломат.

Удары по Крыму создают проблемы для РФ

Отдельно Кромптон отметил эффективность украинских ударов на средние и большие расстояния. По его мнению, именно усиление таких атак стало одним из наиболее заметных изменений на фронте.

В качестве примера он привел удары по Крыму, которые, по его словам, создают серьезные проблемы для российской стороны.

"Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены уезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военного снабжения", - сказал посол.

По словам Кромптона, Крым остается важным для обеих сторон, однако для России полуостров имеет особое политическое и символическое значение. Он назвал его "жемчужиной в короне" войны для Москвы.

"Для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, все это не является тайной", - резюмировал дипломат.

РФ может открыть новый фронт в Украине

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин заявил, что Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси.

По его мнению, ключевым мотивом Кремля является попытка нарушить нынешнюю конфигурацию боевых действий, которая не дает Москве преимущества.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в районе Чернигова, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны. Потому что это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Рясного Краснопольской общины в Сумской области. Площадь оккупированной территории в этом районе увеличилась примерно на 1 кв. км и в настоящее время составляет 78 кв. км.

Оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

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О персоне: Нил Кромптон Нил Кромптон - британский дипломат, кавалер Ордена Британской империи (CBE), который с октября 2025 года занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Украине. На этом посту он сменил Мартина Харриса. Родился 1 сентября 1964 года. В 2014 году, во время начала российской агрессии против Украины, Кромптон возглавлял Директорат министерства иностранных дел Великобритании по делам Восточной Европы и Центральной Азии. На протяжении пяти лет (до назначения в Киев) руководил британской дипломатической миссией в Саудовской Аравии. Активно поддерживает оборонный комплекс Украины, содействует развитию совместного производства БПЛА, привлечению систем ПВО через западных союзников, а также готовит официальные визиты высшего руководства Соединенного Королевства в Киев.

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