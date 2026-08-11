Украинский дрон пролетел более 1500 км до Орска: горит крупный НПЗ

Кратко:
- В Орске беспилотники атаковали НПЗ
- Поражена установка ЭЛОУ-АВТ на предприятии "Орскнефтеоргсинтез"
- Также зафиксированы пожары на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и ТЭЦ Ангарска
Утром во вторник, 11 августа, в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.
Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, вероятно, была поражена установка ЭЛОУ-АВТ на "Орскнефтеоргсинтез".
"Более полутора тысяч километров от дома пролетела украинская свободолюбивая птица. Украина продолжает самостоятельно налагать санкции на недосоветскую военную машину", - говорится в сообщении.
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - крупный российский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Орске Оренбургской области и входящий в состав АО "Фортеинвест" группы "САФМАР". Его проектная мощность составляет около 6 млн тонн нефти в год.
Смотрите видео - В Орске вспыхнул пожар на НПЗ:
Кроме того, 11 августа в российском Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ произошёл пожар. В сети пишут, что горит крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти".
"В Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, совершенно "случайно" загорелся НПЗ", - отмечает Exilenova+.
Причины внезапного возгорания объекта на момент публикации остаются неизвестными. Аналитики предполагают, что это не является следствием атаки беспилотников. Официально власти не объясняли причину возгорания.
Также в в Ангарске Иркутской области загорелась ТЭЦ. Детали инцидента не уточняются.
Атаки на Wildberries - новости
Как писал Главред, в ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.
7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.
В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.
В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.
В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.
Другие новости:
- "Никому не станет легче": в ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет"
- Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ
- РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред