Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

В рукописях Исаака Ньютона обнаружили расчеты о событиях 2060 года. Знаменитый ученый связал эту дату с древними библейскими пророчествами.

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Утерянное письмо ученого "предсказало" будущее / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Vocal Media

Вы узнаете:

Что обнаружили в загадочных записях знаменитого ученого

Какие события Ньютон связывал с предполагаемым "концом света"

Что на самом деле должно произойти после наступления роковой даты

Исаак Ньютон вошел в историю благодаря фундаментальным открытиям в математике и физике, однако сохранившиеся рукописи раскрывают совершенно другую сторону знаменитого ученого. Помимо изучения законов природы, он много времени посвящал религии и пытался расшифровать библейские пророчества.

В одной из своих записей Ньютон даже указал год, который связывал с возможным наступлением масштабных перемен - 2060-й. При этом сам ученый предостерегал от поспешных предсказаний апокалипсиса и допускал, что события могут произойти значительно позже. Об этом пишет Daily Star.

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Как Ньютон пришел к 2060 году

Английский математик, физик и астроном считается одним из наиболее влиятельных ученых в истории. Его труд "Математические начала натуральной философии", опубликованный в 1687 году, стал фундаментом классической механики и сформулировал законы движения и всемирного тяготения.

Однако научные исследования были лишь одной стороной интересов Ньютона. Значительную часть жизни он посвятил изучению религиозных текстов и пытался установить скрытую хронологию событий, описанных в Библии.

В документах, датируемых 1704 годом, ученый проводил расчеты на основании Книги пророка Даниила / Фото: Jerusalem's Hebrew University

В документах, датируемых 1704 годом, ученый проводил расчеты на основании Книги пророка Даниила. В результате он пришел к 2060 году как к возможной границе определенного пророческого периода.

Согласно его расчетам, ключевые события должны были произойти через 1260 лет после выбранной им отправной точки исторической хронологии.

"Возможно, это закончится позже, но я не вижу причин для более раннего завершения", - писал Ньютон.

При этом ученый вовсе не утверждал, что сумел точно вычислить дату физического уничтожения Земли.

Что на самом деле мог подразумевать ученый

В своих записях Ньютон отдельно объяснял, что не стремится назначить конкретный день или год апокалипсиса. Напротив, его раздражали многочисленные предсказания современников, которые регулярно называли новые даты конца времен.

Ученый отмечал, что подобные несбывшиеся прогнозы лишь подрывают доверие к религиозным пророчествам.

Ньютон считается одним из наиболее влиятельных ученых в истории / Фото: Wikipedia

Поэтому 2060 год в его расчетах правильнее воспринимать не как однозначное предсказание уничтожения человечества, а как возможное начало или завершение масштабного религиозного периода.

Ньютон связывал его с прекращением страданий и войн, возвращением иудеев из изгнания и наступлением нового царства. Таким образом, речь в его записях шла скорее о радикальном преобразовании существующего мира, чем о буквальном исчезновении планеты.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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