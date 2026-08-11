Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

Головоломка на внимательность заставит напрячь зрение, ведь среди десятков чисел 8831 нужно найти единственное 8881.

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Нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд / Фото: FreshersLive

Головоломки на поиск скрытых чисел могут стать простым способом проверить свою внимательность и скорость реакции. На первый взгляд все элементы такого задания кажутся одинаковыми, однако среди них спрятана лишь одна цифра или число, отличающееся от остальных.

В новом тесте нужно найти число 8881 среди большого количества 8831. Задание усложняется ограничением по времени, ведь на поиск правильного ответа дается всего 12 секунд.

Как пишет The Sun, головоломка от FreshersLive специально создана так, чтобы замаскировать нужное число среди очень похожих комбинаций цифр. Перед началом испытания установите таймер на 12 секунд и попробуйте найти необычное число без каких-либо подсказок.

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На изображении почти везде повторяется комбинация 8831, поэтому глаза быстро привыкают к одинаковому узору. Именно это и усложняет задачу.

Не спешите просто хаотично просматривать картинку. Лучше мысленно разделить её на несколько частей и последовательно проверять каждую из них.

Где спрятано число 8881 / Фото: FreshersLive

Числа 8831 и 8881 очень похожи друг на друга, поэтому мозг может автоматически воспринимать их как одинаковые. Для успешного прохождения теста нужно обращать внимание не на всю комбинацию сразу, а на конкретные цифры.

Если за 12 секунд вам не удалось найти ответ, не расстраивайтесь. Такие задания требуют не только хорошей концентрации, но и определенной практики.

Ответ на головоломку / Фото: FreshersLive

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было за ограниченное время находить скрытые предметы или замечать различия. В одном из таких тестов нужно найти четыре различия на картинке с ежиком за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность, попытавшись найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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