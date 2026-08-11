На Киевщине произошла экологическая катастрофа: в ОВА сделали тревожное заявление

В Борщаговской общине специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в местных водоемах.

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В Киевской области зафиксировали экологическую чрезвычайную ситуацию. / Коллаж: Главред, фото: Борщаговский сельский совет

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В Киевской области зафиксировали экологическую беду

В водоемах Борщаговской общины погибло около трех тонн рыбы

Вероятная причина - утечка сточных вод через ливневую канализацию

В Борщаговской общине Киевской области зафиксировали массовую гибель рыбы в трех водоемах. Всего, по предварительным подсчетам, погибло около трех тонн рыбы. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

"Фиксируем экологическую чрезвычайную ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовую гибель рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы", - говорится в сообщении. видео дня

Специалисты соответствующих служб уже отобрали пробы воды. Их предстоит исследовать, чтобы установить источник и причины загрязнения.

Одной из вероятных версий является утечка сточных вод во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве. По предварительным данным, загрязненные стоки могли попасть в водоемы Киевской области через сеть ливневой канализации.

В настоящее время доступ посетителей к водоемам временно ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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