Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

На Киевщине произошла экологическая катастрофа: в ОВА сделали тревожное заявление

Инна Ковенько
11 августа 2026, 16:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Борщаговской общине специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в местных водоемах.
В Киевской области была объявлена экологическая чрезвычайная ситуация.
В Киевской области зафиксировали экологическую чрезвычайную ситуацию. / Коллаж: Главред, фото: Борщаговский сельский совет

Главное:

  • В Киевской области зафиксировали экологическую беду
  • В водоемах Борщаговской общины погибло около трех тонн рыбы
  • Вероятная причина - утечка сточных вод через ливневую канализацию

В Борщаговской общине Киевской области зафиксировали массовую гибель рыбы в трех водоемах. Всего, по предварительным подсчетам, погибло около трех тонн рыбы. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

"Фиксируем экологическую чрезвычайную ситуацию в Борщаговской общине. Вчера местные службы заметили массовую гибель рыбы в одном из водоемов области. Сегодня - еще в двух. По предварительным подсчетам, речь идет о гибели около трех тонн рыбы", - говорится в сообщении.

видео дня

Специалисты соответствующих служб уже отобрали пробы воды. Их предстоит исследовать, чтобы установить источник и причины загрязнения.

Одной из вероятных версий является утечка сточных вод во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве. По предварительным данным, загрязненные стоки могли попасть в водоемы Киевской области через сеть ливневой канализации.

В настоящее время доступ посетителей к водоемам временно ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Экологические ЧС - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал о массовой гибели птиц в Одессе из-за сброса подсолнечного масла в море. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Биляков.

Напомним, в Вишневом после ночной российской атаки фиксировалось ухудшение качества воздуха. Атмосфера насыщена вредными примесями, которые могут вызывать затрудненное дыхание и плохое самочувствие, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" уже четвертую неделю подряд фиксируют появление голубых крабов. Экологи предупреждают, что это инвазивный вид, который может серьезно изменить экосистему Черного моря.

Читайте другие новости:

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

17:37Украина
Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

17:28Фронт
Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

16:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитрость

Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитрость

Последние новости

19:10

Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель России

19:03

Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

19:00

Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

18:28

Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

18:23

Больше никакой соды и уксуса: как моментально избавиться от запаха из раковиныВидео

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
18:20

Как летом хранить огурцы, чтобы они оставались свежими несколько недель — лайфхак

18:07

В начале или в конце: когда нужно солить картофель, чтобы он был хрустящим

17:40

Письмо о крупном наследстве сначала кинули в мусор: семья не знала главного

17:37

Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

Реклама
17:28

Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

17:24

Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожейВидео

16:59

Дети рождаются умными: ученые удивили результатам исследования беременных

16:57

Как с первого раза выбрать идеальный арбуз: точный признак сладостиВидео

16:57

Кусты ежевики будут усыпаны крупными ягодами: что нужно сделать в августе

16:55

Почему 12 августа нельзя петь песни и веселиться: какой церковный праздник

16:40

В старейшем метро нашли странные вещи: что хранят в "особом" складеВидео

16:35

Вишня засыхает, а абрикос "горит" на солнце: как спасти деревьяВидео

16:32

Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

16:16

Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

16:10

"Вульгарность и жлобство": Олег Скрипка резко высказался о "грешках" украинцев

Реклама
16:06

На Киевщине произошла экологическая катастрофа: в ОВА сделали тревожное заявление

16:02

Жизель Бюндхен поделилась редким фото своего 18-месячного сына

15:54

В Украину вернут прах Евгения Коновальца - детали

15:50

Доллар полетел вверх, а евро резко упал после взлета: курс валют на 12 августа

15:44

Роскошные "Пеньочки" на ужин: рецепт сочных фаршированных кабачков

15:43

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

15:41

Дженнифер Лопес примерила образ пин-ап дивы в откровенном бикини

15:37

Зачем опытные хозяйки посыпают картофельную шелуху содой: хитрый лайфхакВидео

15:16

Муж рыдал: Наталка Денисенко показала фото со свадьбыФото

15:06

Что носить осенью 2026: 5 подсказок стилиста для трендового шопингаВидео

15:06

Жизнь трех знаков изменится к лучшему уже сегодня: кого ждет прорыв

14:58

"Новая Почта" будет работать по-новому: компания переходит на спецмодель сортировки

14:57

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

14:18

45-летняя Джессика Альба поразила фигурой в крошечном бикини

14:16

Главные правила августа для малины: почему одни кусты надо обрезать, а другие – не трогать

14:14

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда": как правильно сказать на украинскомВидео

14:00

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФ

13:45

"Сорвался": Брэд Питт вернулся к зависимости спустя 7 лет

13:31

Сколько украинских дронов и ракет достигают целей в РФ сквозь ПВО: AP подсчитало

13:15

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с ежиком за 8 с

Реклама
13:14

Сколько воды расходует стиральная машина за один цикл: цифра на панели подскажет ответ

13:13

"Это испытание": Сумская показала провокационные фото из постели

13:12

Гороскоп Таро на завтра 12 августа: Льву - расслабиться, Скорпиону - не спешить

12:55

Женщины, родившиеся в указанные даты, отличаются уникальной интуицией

12:53

Под микроволновку и кофеварку рекомендуют подложить монеты: зачем это нужно

12:24

Никакие не "носилки": как на украинском правильно назвать устройство для переноски людей

12:12

Звезда "Мамахохотала" разводится с нардепом после 18 лет брака: "Подаем заявление"

12:08

Сыр покрылся плесенью: когда её можно срезать, а когда лучше выброситьВидео

12:07

Волочкову не пустили на рейс: она закатила истерикуВидео

11:56

В Украине изменится погода: страну накроет прохладный воздух

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять