Дженнифер Лопес примерила образ пин-ап дивы в откровенном бикини

Роскошная Дженнифер Лопес снялась в новом образе.

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Дженнифер Лопес с каждым годом выглядит все краше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Кратко:

Как выглядела Лопес в образе пин-ап

Как она подписала собственное фото

Популярная американская певица Дженнифер Лопес впечатлила поклонников новой фотосессией, вдохновленной эстетикой 1950-х годов. Певица и актриса позировала в белом атласном бикини, подчеркнув свою фигуру и добавив образу винтажный шарм.

Как пишет The Daily Mail, звезда дополнила наряд туфлями в горох, солнцезащитными очками и платком на голове, создав классический образ в стиле пин-ап. Фотографии она опубликовала в соцсетях с подписью "Leo season continues", вызвав бурную реакцию поклонников и коллег.

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Джей Ло показала шикарную форму / Фото Instagram/jlo

Снимки быстро собрали множество комплиментов: среди комментаторов оказались и знаменитости, которые отметили эффектный внешний вид артистки.

Джей Ло показала шикарную форму / Фото Instagram/jlo

Публикация появилась на фоне активного лета Лопес - ранее она делилась кадрами путешествия по Италии вместе с детьми. Сейчас артистку считают свободной после развода с Беном Аффлеком в 2024 году.

Джей Ло показала шикарную форму / Фото Instagram/jlo

Образ в духе "золотой эпохи Голливуда" лишь подтвердил статус Лопес как одной из главных икон стиля, которая продолжает экспериментировать с модой и привлекать внимание публики независимо от возраста.

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О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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