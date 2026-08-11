Дженнифер Лопес примерила образ пин-ап дивы в откровенном бикини

Кратко:
- Как выглядела Лопес в образе пин-ап
- Как она подписала собственное фото
Популярная американская певица Дженнифер Лопес впечатлила поклонников новой фотосессией, вдохновленной эстетикой 1950-х годов. Певица и актриса позировала в белом атласном бикини, подчеркнув свою фигуру и добавив образу винтажный шарм.
Как пишет The Daily Mail, звезда дополнила наряд туфлями в горох, солнцезащитными очками и платком на голове, создав классический образ в стиле пин-ап. Фотографии она опубликовала в соцсетях с подписью "Leo season continues", вызвав бурную реакцию поклонников и коллег.
Снимки быстро собрали множество комплиментов: среди комментаторов оказались и знаменитости, которые отметили эффектный внешний вид артистки.
Публикация появилась на фоне активного лета Лопес - ранее она делилась кадрами путешествия по Италии вместе с детьми. Сейчас артистку считают свободной после развода с Беном Аффлеком в 2024 году.
Образ в духе "золотой эпохи Голливуда" лишь подтвердил статус Лопес как одной из главных икон стиля, которая продолжает экспериментировать с модой и привлекать внимание публики независимо от возраста.
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О персоне: Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
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