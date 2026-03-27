56-летняя Джей Ло "разорвала" выступлением в прозрачном костюме

Дженнифер Лопес сейчас гастролирует по США и удивляет публику своим выступлением.

Дженнифер Лопес выступила в Вегасе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сейчас гремит с концертами в Лас-Вегасе.

В социальных сетях шерят видео, как певица нереально двигается и выглядит во время своего шоу. Она может дать фору любой певице, которая младше ее на 10 или даже 20 лет. Певица находится в удивительной форме, она делает сложные па и энергично выполняет сложные танцевальные композиции.

Кроме того, во время концерта с ней произошел забавный случай. Она на сцену позвала парня, который оказался Беном. Ранее Джей Ло развелась с Беном Аффлеком, после непродолжительного брака.

Когда певица услышала имя парня, она быстро фыркнула и скривилась, но потом, посмеявшись, отослала фаната за кулисы.

Это не первый раз, когда Лопес подшучивает над своими прошлыми романами. Ранее в этом месяце 56-летняя певица, исполнительница хита "Let’s Get Loud", доказала, что умеет пошутить, когда во время своего выступления в Лас-Вегасе пошутила о своём разводе с Марком Энтони.

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

