В Киеве все меньше рассчитывают на США в прекращении войны

Что написано в материале The New York Times:

Зеленский начал позволять себе публичную критику Вашингтона

Украина наращивает собственное производство оружия

Диалог Украины и США по-прежнему важен

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения между Киевом и Вашингтоном заметно изменились, а Украина все меньше рассчитывает на США как на ключевого посредника в вопросе завершения войны с Россией. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, администрация Трампа больше не воспринимается украинской властью как безусловный союзник, каким США были в предыдущие годы полномасштабной войны. На этом фоне президент Владимир Зеленский также начал дистанцироваться от Вашингтона.

Журналисты сравнивают нынешние отношения между странами с "пробным разводом", отмечая, что дополнительным фактором охлаждения стала американо-израильская война против Ирана. Как утверждается в материале, переговоры о прекращении войны в Украине, которые проходили при посредничестве США, фактически остановились еще в конце февраля после начала масштабной эскалации на Ближнем Востоке.

В публикации говорится, что сейчас дипломатический процесс находится в состоянии глубокого кризиса, а сам Зеленский начал позволять себе публичную критику Вашингтона, чего ранее избегал из-за зависимости Украины от американской поддержки.

Украинский президент, в частности, заявлял, что после начала конфликта вокруг Ирана американские переговорщики практически перестали уделять внимание украинскому направлению. Кроме того, по его словам, администрация Трампа продолжает оказывать на Киев больше давления, чем на Москву, продвигая идею территориальных уступок ради быстрого завершения войны.

Что говорят аналитики

Как отметил старший директор европейской политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку, мирные переговоры "мертвы".

"Реальных переговоров больше нет. Переговоров больше нет. У России сейчас нет стимула это делать. И США сейчас также не выглядят как надежный, рассудительный посредник между двумя сторонами", - добавил он.

Таким образом, как пишет NYT, наблюдая за непредсказуемой внешней политикой Трампа, Киев понял, что должен быть более самостоятельным.

Украина наращивает собственное производство оружия

Отмечается, что Украина расширила свою оборонную промышленность и подписала соглашения об обмене опытом в сфере дронов с другими странами, надеясь получить миллиарды долларов, которые можно будет реинвестировать в свои оборонные предприятия. В свою очередь, продвижение РФ значительно приостановилось.

Как сообщила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук, сейчас Украина сама производит большинство беспилотников, которые использует. По ее словам, произведенные в Украине дроны-перехватчики сбили более 60% российских БПЛА.

"Сейчас мы чувствуем себя более самодостаточными", - заверила Гетьманчук.

В то же время президент Центра трансатлантического диалога, исследовательской группы в Киеве, Максим Скрипченко добавил, что даже если поток американского оружия иссякнет, Украина сможет справиться.

"Если однажды утром мы проснемся без всего этого, это не будет такой катастрофой, как раньше. Это не так, как во времена Байдена, когда мы так сильно зависели от американских вещей", - объяснил он.

Почему Киев не может полностью отказаться от США

В свою очередь аналитики считают, что сложнее всего будет заменить американскую разведку. Однако Скрипченко добавил, что со временем на смену ей могут прийти европейские альтернативы.

Также Украина нуждается в американских ракетах-перехватчиках Patriot. Несмотря на то, что Украина пытается создать собственные ракеты-перехватчики, на это потребуется время. Однако независимо от состояния отношений между США и Украиной, у Америки есть ограниченное количество ракет Patriot, которые они могут предоставить Киеву.

Если говорить о мирных переговорах, то украинский политический аналитик Владимир Фесенко отметил, что диалог по-прежнему важен и что Киев не может отказаться от всего сотрудничества с Вашингтоном.

"Можно сказать, что США не являются лучшим партнером, не лучшим посредником в мирных переговорах. Но Соединенные Штаты - и администрация Трампа - являются единственным реальным модератором и самым влиятельным игроком в мирном процессе. И в этом смысле у нас нет альтернативы", - добавил он.

Мирные переговоры - мнение эксперта

Как сообщал Главред со ссылкой на главу Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Украине придется ждать следующего окна возможностей, если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам. Такое окно может появиться не раньше, чем после весенне-летней наступательной кампании оккупантов.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — говорит он.

как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Кроме того, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

