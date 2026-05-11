На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 12 мая
- Где температура воздуха опустится до +8 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 12 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра - 15-20 м/с.
Погода 12 мая
В Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.
"Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на крайнем западе страны 12-17°", — говорится в сообщении.
В Украине будет +5
По данным meteoprog, 12 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +11...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.
Погода 12 мая в Киеве
В Киеве 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.
"Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", — сообщает Укргидрометцентр.
Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.
Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) – государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
