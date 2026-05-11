Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2026, 16:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода в Закарпатье будет одной из самых прохладных. Там дневная температура воздуха опустится до +16 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 12 мая
  • Где температура воздуха опустится до +8 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 12 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня
погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: ventusky

Погода 12 мая

В Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на крайнем западе страны 12-17°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +5

По данным meteoprog, 12 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +11...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.

погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Погода 12 мая в Киеве

В Киеве 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", — сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 мая
Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) – государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:32Синоптик
Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:27Экономика
В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Последние новости

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

Реклама
15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

Реклама
13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

13:21

"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

Реклама
08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

10 мая, воскресенье
23:13

Луковая муха не простит: как эффективно обработать чеснок в маеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять