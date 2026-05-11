На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

Погода в Закарпатье будет одной из самых прохладных. Там дневная температура воздуха опустится до +16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая

Погода в Украине 12 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье объявили штормовое предупреждение - I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра - 15-20 м/с.

В Украине 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в Закарпатье, в Карпатах и на Правобережье. Ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра — 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, на крайнем западе страны 12-17°", — говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 12 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +11...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.

Погода 12 мая в Киеве

В Киеве 12 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", — сообщает Укргидрометцентр.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) – государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

