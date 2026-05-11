Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхак

Сода — это быстрый и простой способ предотвратить распространенную проблему.

https://glavred.info/lifehack/pochemu-nuzhno-regulyarno-sypat-sodu-v-rakovinu-zabytyy-no-effektivnyy-layfhak-10763747.html Ссылка скопирована

Как прочистить забитую раковину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему канализация забивается

Как прочистить трубы содой

Забитая канализация – это распространенная проблема, особенно на кухне, ведь в раковину часто попадают остатки еды. Однако волноваться не стоит, все можно решить очень быстро и без дорогих средств.

Главред решил разобраться, чем можно прочистить канализацию дома.

видео дня

Почему канализация быстро забивается

Эксперты express.co.uk говорят, что ежедневно через канализацию протекает разнообразная грязь, которая со временем образует отложения в трубах. Это может быть жир и остатки еды на кухне, или мыло и средства по уходу в ванной комнате.

Если регулярно не удалять эти отложения, они образуют засоры, и вода больше не может нормально стекать.

Как можно прочистить канализацию

Существует много проверенных бытовых средств, которые помогают очистить засоренные канализационные трубы и стоят копейки.

В частности, в раковину нужно регулярно засыпать соду, которая мгновенно прочищает канализацию.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Как очистить канализацию содой

Очистка канализации содой не требует больших усилий. Все, что нужно сделать, это смешать 1/3 стакана соды с 1/3 стакана уксуса и вылить готовую смесь в канализацию. Ее нужно оставить на один час или на всю ночь для лучшего эффекта. В конце раковину нужно промыть горячей водой.

"Шипучее действие смеси поможет удалить грязь и волосы, накопившиеся в забитой сливной трубе", — говорят эксперты.

Как прочистить канализацию на кухне – видео:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред