Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхак

Забитая канализация – это распространенная проблема, особенно на кухне, ведь в раковину часто попадают остатки еды. Однако волноваться не стоит, все можно решить очень быстро и без дорогих средств.
Главред решил разобраться, чем можно прочистить канализацию дома.
Почему канализация быстро забивается
Эксперты express.co.uk говорят, что ежедневно через канализацию протекает разнообразная грязь, которая со временем образует отложения в трубах. Это может быть жир и остатки еды на кухне, или мыло и средства по уходу в ванной комнате.
Если регулярно не удалять эти отложения, они образуют засоры, и вода больше не может нормально стекать.
Как можно прочистить канализацию
Существует много проверенных бытовых средств, которые помогают очистить засоренные канализационные трубы и стоят копейки.
В частности, в раковину нужно регулярно засыпать соду, которая мгновенно прочищает канализацию.
Как очистить канализацию содой
Очистка канализации содой не требует больших усилий. Все, что нужно сделать, это смешать 1/3 стакана соды с 1/3 стакана уксуса и вылить готовую смесь в канализацию. Ее нужно оставить на один час или на всю ночь для лучшего эффекта. В конце раковину нужно промыть горячей водой.
"Шипучее действие смеси поможет удалить грязь и волосы, накопившиеся в забитой сливной трубе", — говорят эксперты.
Как прочистить канализацию на кухне – видео:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
