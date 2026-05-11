Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

Известная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как стала участницей популярного в Украине юмористического шоу "Дизель шоу".
Об этом актриса рассказала в интервью 1+1.
"Для меня это ответственность и одновременно актерский вызов. В моей профессиональной жизни есть театр, кино, телевидение, дубляж, а Дизель Шоу – это еще другой способ существования. Здесь актерская история, но она работает и для сцены, и для телевидения", - делится Ребрик.
По словам артистки, концерты "Дизель-шоу" - это и сцена, и камера, и живая реакция зала. Это совсем другой способ существования. "Я автоматически перестраиваюсь. Слава Богу, я всегда помню, куда иду: на концерт, спектакль или эфир. Организм уже умеет адаптироваться. Ты просто даешь ему команду и он включается в нужный режим", - добавляет артистка.
Ребрик также рассказала о трудностях, которые сопровождают ее работу. "Сейчас мы все живем в условиях стресса и нам так же тяжело, когда после ночи обстрелов нужно играть комедию, выходить на сцену и развлекать зрителей. Но зритель не виноват. Он, может быть, тоже пережил ночь обстрела, купил билет и хочет переключиться", - подытоживает она.
Многодетная мама добавляет, что "Дизель Шоу" - знают и любят. "Я сейчас еду с командой в тур и вижу, как их встречают в каждом городе, как узнают на улицах, это очень круто", - отмечает она.
Ранее Главред сообщал, что турецкая певица Сертаб Эренер, исполнившая песню "Everyway That I Can", которая принесла Турции первое место на конкурсе Евровидение 2003 года, отказалась от предложения выступить на финале Евровидения в Вене в этом году.
Накануне также победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко, который недавно сообщил, что вступил в ряды ВСУ, вышел на связь и рассказал о том, как проходит его служба.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
