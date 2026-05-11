Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

Алена Кюпели
11 мая 2026, 12:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лилия Ребрик может переключаться на разные роли и ей это блестяще удается.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик поделилась своими эмоциями/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кратко:

  • Как Лилия Ребрик переключается
  • Как ей удалось влиться в шоу

Известная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как стала участницей популярного в Украине юмористического шоу "Дизель шоу".

Об этом актриса рассказала в интервью 1+1.

видео дня

"Для меня это ответственность и одновременно актерский вызов. В моей профессиональной жизни есть театр, кино, телевидение, дубляж, а Дизель Шоу – это еще другой способ существования. Здесь актерская история, но она работает и для сцены, и для телевидения", - делится Ребрик.

Лилия Ребрик - актриса
Лилия Ребрик умеет переключаться / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

По словам артистки, концерты "Дизель-шоу" - это и сцена, и камера, и живая реакция зала. Это совсем другой способ существования. "Я автоматически перестраиваюсь. Слава Богу, я всегда помню, куда иду: на концерт, спектакль или эфир. Организм уже умеет адаптироваться. Ты просто даешь ему команду и он включается в нужный режим", - добавляет артистка.

Ребрик также рассказала о трудностях, которые сопровождают ее работу. "Сейчас мы все живем в условиях стресса и нам так же тяжело, когда после ночи обстрелов нужно играть комедию, выходить на сцену и развлекать зрителей. Но зритель не виноват. Он, может быть, тоже пережил ночь обстрела, купил билет и хочет переключиться", - подытоживает она.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями
Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями / instagram.com/liliia.rebrik

Многодетная мама добавляет, что "Дизель Шоу" - знают и любят. "Я сейчас еду с командой в тур и вижу, как их встречают в каждом городе, как узнают на улицах, это очень круто", - отмечает она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что турецкая певица Сертаб Эренер, исполнившая песню "Everyway That I Can", которая принесла Турции первое место на конкурсе Евровидение 2003 года, отказалась от предложения выступить на финале Евровидения в Вене в этом году.

Накануне также победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко, который недавно сообщил, что вступил в ряды ВСУ, вышел на связь и рассказал о том, как проходит его служба.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

12:41Звёзды
"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:27Мир
Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Последние новости

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоПарад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко
12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

Реклама
11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

09:00

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

Реклама
06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

10 мая, воскресенье
23:13

Луковая муха не простит: как эффективно обработать чеснок в маеВидео

22:58

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:30

РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украинымнение

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первымиВидео

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Реклама
17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Не королева, а Король: куда исчезли бриллианты самой влиятельной женщины Европы

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять