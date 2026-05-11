Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

12 мая не стоит делиться своими планами, потому что озвученное может не осуществиться или уйти не так, как задумано.

https://glavred.info/holidays/pochemu-12-maya-ne-stoit-delitsya-svoimi-planami-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10763663.html Ссылка скопирована

Какой 12 мая праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 12 мая

Что можно и нельзя делать 12 мая

Приметы 12 мая

Во вторник, 12 мая, православная церковь чтит память святых Эпифания и Германа - выдающихся духовных деятелей, сыгравших важную роль в истории христианства. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 мая

Святой Епифаний Кипрский, также известный как Епифаний Саламинский, жил в IV веке и считался одним из наиболее авторитетных богословов ранней Церкви. Он родился в Палестине и с юных лет посвятил себя монашеской жизни, уделяя особое внимание молитве, аскезе и изучению Священного Писания.

видео дня

Позже Епифаний возглавил епископскую кафедру в Саламине на Кипре. Его деятельность пришлась на эпоху острых богословских споров и борьбы с ересями. Святитель прославился как твердый защитник православного учения и автор многочисленных трудов, направленных на сохранение чистоты веры.

Верующие вспоминают его как строгого, но мудрого пастыря, сочетавшего духовную стойкость, смирение и преданность церковным традициям.

В этот же день церковь чтит память Германа I Константинопольского - патриарха Константинопольского, жившего в VII-VIII веках во времена иконоборчества.

Он происходил из знатного рода, получил прекрасное образование и сделал значительный вклад в церковную жизнь. На период его патриаршего служения пришлись попытки властей запретить почитание икон.

Герман открыто выступил против этих решений и стал одним из главных защитников православного иконопочитания. Из-за своей непримиримой позиции он был вынужден оставить патриарший престол, однако его духовный авторитет среди верующих только укрепился. Позже Церковь признала его одним из ключевых борцов за сохранение православной традиции.

Приметы 12 мая

Если ночью много ярких звезд - лето будет урожайным и теплым.

Дуб начинает активно распускать листья - холодная погода еще задержится.

Поднимается сильный ветер - ожидайте ливень и непогоду в ближайшее время.

Что нельзя делать 12 мая

Народная традиция в этот день предостерегает от неосторожности с острыми вещами - считалось, что любое лезвие может привлечь травму. Также советовали избегать открытого огня, чтобы не навлечь беду. Отдельно подчеркивалось: не стоит делиться своими планами, потому что озвученное может не осуществиться или уйти не так, как задумано. Существовало и поверье для женщин - черная одежда в этот день якобы могла привлечь одиночество или даже символически "отрезать" от счастливой судьбы.

Что можно делать 12 мая

Эпифанов день считался благоприятным для добрых дел: помощь нуждающимся по поверьям возвращалась человеку в многократном размере. А чтобы привлечь любовь и счастливые события в дом, советовали добавить в одежду хотя бы небольшую деталь красного цвета.

Вам может быть интересно:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред