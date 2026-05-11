ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

Виталий Кирсанов
11 мая 2026, 09:52
Основной акцент в новом санкционном пакете будет сделан на танкерах так называемого "теневого флота".
21-й пакет санкций могут утвердить в конце июня или в начале июля
ЕС готовит новый пакет санкций против России, рассчитывая усилить давление на Кремль и подтолкнуть Владимира Путина к переговорам уже этим летом, сообщает Politico.

По данным источников в Евросоюзе, основной акцент в новом санкционном пакете будет сделан на танкерах так называемого "теневого флота", через которые Россия продолжает экспортировать нефть в обход ограничений. В Брюсселе считают, что такие меры помогут сократить ключевые доходы Москвы и ослабят позиции Кремля в вопросе условий возможного мирного соглашения по Украине.

Предполагается, что 21-й пакет санкций могут утвердить в конце июня или в начале июля. Под ограничения также могут попасть российские банки, финансовые структуры, предприятия оборонного сектора и компании, причастные к продаже вывезенного с оккупированных территорий украинского зерна.

Кроме того, европейские чиновники обсуждают возвращение к инициативам, которые ранее блокировались Венгрией во главе с Виктором Орбаном. Речь идет, в частности, о санкциях против представителей Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла, которого в ЕС считают близким союзником Путина.

Также Еврокомиссия может снова поднять вопрос о запрете морских перевозок для российских судов. Ранее эту инициативу не поддерживали Мальта и Греция, сообщил один из европейских дипломатов.

Россия в наихудшем состоянии

В Брюсселе придерживаются простой логики: российская экономика "находится в худшем состоянии с начала войны", заявил один высокопоставленный чиновник ЕС, поэтому сейчас действительно настало время добиваться большего.

Россия страдает от "статичного инфляционного шока. Именно поэтому мы в наших встречах с G7, в двусторонних встречах с представителями США, подчеркиваем, что сейчас не время ослаблять давление на Россию", – предположил в интервью Politico экономический советник ЕС Валдис Домбровскис.

При этом Украина теперь имеет гораздо больше рычагов влияния, чем даже год назад, утверждают чиновники. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, продвижение Украины по полю боя, способность производить собственное дальнобойное оружие и психологическое воздействие срыва московских празднований "Парада Победы" 9 мая – все это способствует позитивной динамике.

"90 миллиардов евро и санкции работают, они дают импульс и ставят Украину в гораздо лучшее положение", – сказал высокопоставленный сотрудник службы национальной безопасности одной из стран НАТО.

Мирное соглашение уже летом

Союзники Украины утверждают, что летний санкционный удар может сыграть на руку Киеву, поскольку у власти находится новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, возможно, будет достигнуто прочное перемирие в Иране, а промежуточные выборы в США в ноябре могут вновь сосредоточить внимание американцев на мирном процессе.

"Иран по-прежнему занимает значительную часть внимания, не в последнюю очередь потому, что в этих переговорах участвуют те же самые люди. Но Украина добивается успехов на поле боя, и, похоже, Трамп это заметил", – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны.

"Сейчас мы должны двигаться вперед", – сказал Мика Аалтола, финский член Европейского парламента, который назвал "потрясающие результаты" Украины на поле боя ключевым фактором изменения риторики вокруг переговорной позиции Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 мая береговая охрана Швеции задержала и провела досмотр нефтяного танкера Jin Hui, который подозревают в связях с российским так называемым теневым флотом. Об этом сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

В тот же день Силы обороны Украины нанесли очередной удар по российскому теневому нефтяному флоту. Президент Владимир Зеленский заявил о поражении двух танкеров вблизи входа в порт Новороссийск и обнародовал видео операции.

Ранее, 29 апреля, украинские военные поразили подсанкционный танкер Marquise, который использовался Россией для незаконной перевозки нефтепродуктов, сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

