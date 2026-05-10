Кто такая 'ятрівка' в украинском языке: значение слова удивит многих

Ответ оказался неочевидным для современного слушателя, но вполне нормативным

Кто такая "ятрівка"

Как на украинском языке назвать жену брата мужа

Украинский язык снова напоминает о своей точности и красочности — на этот раз благодаря курьезу на уроке, о котором рассказала блогер и репетитор Оксана Николаевна. В своем TikTok она призналась, что вместе с учениками не смогла вспомнить, как правильно назвать женщину, на которой женат брат мужа.

Поводом послужила дискуссия на занятии по украинской литературе.

"Мы вчера на укрлитературе сидели и думали, кем является Мелашка Кайдаш для Мотри Кайдаш? Ведь они вышли замуж за двух родных братьев, но сами они не сестры", — рассказала педагог.

Ответ оказался неочевидным для современного уха, но вполне нормативным: такие женщины называются "ятрівками". Это слово встречается еще в классической драматургии. У Карпенко-Карого одна из героинь говорит: "Яка я тобі сестра? Тільки що ятрівка".

Существует и другой вариант – "діверка". Он сохранился даже в народных песнях: "Діверкові догоджу - шовком комір вишию". А третье, самое простое для запоминания слово – братова, то есть жена брата мужа.

Несмотря на удобство и точность этих названий, в повседневной речи они почти не звучат. "Я ни разу не слышала, чтобы такие слова использовали", — призналась Оксана Николаевна. Ее видео вызвало активное обсуждение, а пользователи удивляются, сколько родственных терминов украинский язык скрывает в своих глубинах.

О личности: Оксана Николаевна Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

