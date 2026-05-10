Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

Дарья Пшеничник
10 мая 2026, 13:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ответ оказался неочевидным для современного слушателя, но вполне нормативным
Кто такая 'ятрівка' в украинском языке: значение слова удивит многих
Значение слова, о котором все забыли / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

видео дня
  • Кто такая "ятрівка"
  • Как на украинском языке назвать жену брата мужа

Украинский язык снова напоминает о своей точности и красочности — на этот раз благодаря курьезу на уроке, о котором рассказала блогер и репетитор Оксана Николаевна. В своем TikTok она призналась, что вместе с учениками не смогла вспомнить, как правильно назвать женщину, на которой женат брат мужа.

Поводом послужила дискуссия на занятии по украинской литературе.

"Мы вчера на укрлитературе сидели и думали, кем является Мелашка Кайдаш для Мотри Кайдаш? Ведь они вышли замуж за двух родных братьев, но сами они не сестры", — рассказала педагог.

Ответ оказался неочевидным для современного уха, но вполне нормативным: такие женщины называются "ятрівками". Это слово встречается еще в классической драматургии. У Карпенко-Карого одна из героинь говорит: "Яка я тобі сестра? Тільки що ятрівка".

Существует и другой вариант – "діверка". Он сохранился даже в народных песнях: "Діверкові догоджу - шовком комір вишию". А третье, самое простое для запоминания слово – братова, то есть жена брата мужа.

Несмотря на удобство и точность этих названий, в повседневной речи они почти не звучат. "Я ни разу не слышала, чтобы такие слова использовали", — призналась Оксана Николаевна. Ее видео вызвало активное обсуждение, а пользователи удивляются, сколько родственных терминов украинский язык скрывает в своих глубинах.

Смотрите видео о том, как на украинском языке назвать жену брата мужа:

Вас может заинтересовать:

О личности: Оксана Николаевна

Оксана Николаевна — репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:07Война
Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:57Экономика
Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:11Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Последние новости

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

Реклама
12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

Реклама
10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Реклама
21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять