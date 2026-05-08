Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

Тренер по устной речи объяснила, как правильно назвать человека, который разбрасывается деньгами.

https://glavred.info/culture/slovo-tranzhira-yavlyaetsya-oshibkoy-kak-pravilno-skazat-na-ukrainskom-yazyke-10763156.html Ссылка скопирована

Как сказать по-украински "тратильщик" / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какие соответствия в украинском языке имеет слово "транжира"

Как на украинском правильно назвать человека, который бездумно тратит деньги

Чем отличаются слова "марнотратник" и "тринькало"

В украинском языке есть немало точных эквивалентов словам, которые часто употребляются в разговорной речи, но на самом деле являются русскими. Одним из таких слов является "транжира", которое означает человека, бездумно тратящего деньги. Об этом напомнила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.

По словам специалистки, в украинском языке существует несколько точных вариантов для описания такого человека. Наиболее нейтральный и нормативный — "марнотратник" или "марнотратница". Это слово точно передает суть бездумного или чрезмерного расходования средств или ресурсов.

видео дня

Кроме того, в разговорной речи можно использовать и более эмоционально окрашенный вариант — "тринькало". Это слово имеет несколько шутливый или пренебрежительный оттенок и часто употребляется в неформальном общении.

Смотрите видео о том, как сказать "транжира" на украинском языке:

Ранее Главред рассказывал, что часто в речи украинцы употребляют кальки с русского языка, даже не замечая этого. Распространенное выражение "нижнее белье" является калькой.

Также слово "утренник", которое часто используют в отношении детских праздников в детских садах и школах, является русизмом. В украинском языке же существуют естественные соответствия.

Украинский языковед Рами Аль Шайер подчеркивает, что в повседневной речи следует избегать калек из русского языка. В частности, вместо выражения "на корточках" следует употреблять украинские варианты.

Читайте также:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред