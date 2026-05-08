Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Какие соответствия в украинском языке имеет слово "транжира"
- Как на украинском правильно назвать человека, который бездумно тратит деньги
- Чем отличаются слова "марнотратник" и "тринькало"
В украинском языке есть немало точных эквивалентов словам, которые часто употребляются в разговорной речи, но на самом деле являются русскими. Одним из таких слов является "транжира", которое означает человека, бездумно тратящего деньги. Об этом напомнила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok.
По словам специалистки, в украинском языке существует несколько точных вариантов для описания такого человека. Наиболее нейтральный и нормативный — "марнотратник" или "марнотратница". Это слово точно передает суть бездумного или чрезмерного расходования средств или ресурсов.
Кроме того, в разговорной речи можно использовать и более эмоционально окрашенный вариант — "тринькало". Это слово имеет несколько шутливый или пренебрежительный оттенок и часто употребляется в неформальном общении.
Смотрите видео о том, как сказать "транжира" на украинском языке:
@vikakhmelnytska#creatorsearchinsights#українськамова#антисуржик#скажиукраїнською#мова#укрмова#українськазхмельницькою♬ оригинальный звук — Вика Хмельницкая
Ранее Главред рассказывал, что часто в речи украинцы употребляют кальки с русского языка, даже не замечая этого. Распространенное выражение "нижнее белье" является калькой.
Также слово "утренник", которое часто используют в отношении детских праздников в детских садах и школах, является русизмом. В украинском языке же существуют естественные соответствия.
Украинский языковед Рами Аль Шайер подчеркивает, что в повседневной речи следует избегать калек из русского языка. В частности, вместо выражения "на корточках" следует употреблять украинские варианты.
Читайте также:
- Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку
- Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает
- Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред